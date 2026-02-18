НА ЖИВО
          НачалоБългария

          Сняг и бурен вятър затрудняват движението в страната, София извади 150 снегорина на терен

          18 февруари 2026 | 07:16 400
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          150 снегорина почистват София при оранжев код за опасно време в 15 области, силен вятър до 100 км/ч и ограничения за тежкотоварни автомобили в планинските проходи

          Столицата мобилизира допълнителна техника, докато снеговалежът и бурният вятър усложняват пътната обстановка в страната

          Опасно време и днес. За 15 области в страната е обявен оранжев код за силен вятър и валежи от сняг. Очаква се поривите на вятъра да достигнат до 100 километра в час, което създава условия за навявания и затруднения в придвижването.

          АПИ: Шофьорите да тръгват на път подготвени за сняг и зимни условия АПИ: Шофьорите да тръгват на път подготвени за сняг и зимни условия

          От Столичната община съобщиха, че 150 снегопочистващи машини са разпределени по районите на София, като е осигурена и допълнителна техника за ключови участъци. Още 14 машини са насочени към Южната дъга на столицата, където трафикът традиционно е по-интензивен.

          През нощта сняг валя в много части на страната, което доведе до усложнена пътна обстановка в Северозападна България и множество закъсали автомобили. Заради тежките метеорологични условия движението на тежкотоварни автомобили през проходите Превала, Рожен и Пампорово беше ограничено късно във вторник вечер, за да се предотвратят инциденти и блокиране на пътни участъци.

          Общество

          Студена вълна и снеговалежи отново обхванаха страната

          Дамяна Караджова -
          Интензивни валежи в източните райони и рискови условия за пътуване в следващите дни.
          Общество

          Бурен вятър обхваща страната: Жълт и оранжев код за 18 февруари

          Пола Жекова -
          От НИМХ предубреждават за повишено внимание
          Инциденти

          Два автомобила се сблъскаха на Е-79 край Благоевград, шофьорите са в болница

          Красимир Попов -
          Катастрофата стана малко преди 20:00 ч., движението е затруднено при мокра и хлъзгава настилка
