Сняг и силен вятър затвориха училища и оставиха Дулово без ток

Обучение от разстояние в електронна среда ще бъде въведено в общините Силистра, Главиница и Дулово заради усложнената зимна обстановка. Към момента няма информация за подобни мерки в общините Ситово, Кайнарджа и Алфатар.

Със заповед на кмета на Тутракан днешният ден е обявен за неучебен за всички училища на територията на общината.

По данни на дежурния в Областното пътно управление няма затворени пътища, но има множество закъсали автомобили. Условията са типично зимни, а на места – труднопроходими заради силен северен вятър и навявания. Снежната покривка достига до около 10 сантиметра. На терен работят 15 машини, които почистват и обработват настилките.

Пътната техника е насочена и към изтегляне на закъсали автомобили при необходимост. От службите посочват, че част от шофьорите са тръгнали на път без подходящи зимни гуми, което допълнително усложнява обстановката. Отправен е призив към водачите да шофират с повишено внимание.

Сериозен проблем е и липсата на електрозахранване – без ток са град Дулово и съседни населени места. Междувременно обилен сняг вали и в Монтанско, където също има множество закъсали автомобили и затруднения по пътищата.