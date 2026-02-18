Столична община започва процедура за доставката на 80 нови трамвая. Първата пазарна консултация вече е публикувана в електронния портал за обществени поръчки, съобщи заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев в профила си във Facebook.

Инициативата е заложена във визията за бюджета на София за 2026 г. Според Чаушев това е най-мащабната инвестиция в подвижен състав за последните 15 години. Поръчката включва не само доставка на мотрисите, но и изграждане на инфраструктура за поддръжка, 30-годишно сервизно обслужване и обучение на персонала.

Целта е да се създаде дългосрочен модел на управление с ясна отговорност. Реализацията на проекта ще осигури качество на трамвайния транспорт за десетилетия напред и ще позволи разширяване на мрежата, включително по трасето на бул. „Тодор Каблешков“, отбеляза заместник-кметът.

Процедурата започва в условия на неприет държавен и общински бюджет, както и при финансови затруднения в сектора. Стратегическите решения обаче трябва да се придвижват независимо от тези предизвикателства, допълни Чаушев.