      сряда, 18.02.26
          София стартира процедура за 80 нови трамвая

          18 февруари 2026 | 12:18
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Столична община започва процедура за доставката на 80 нови трамвая. Първата пазарна консултация вече е публикувана в електронния портал за обществени поръчки, съобщи заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев в профила си във Facebook.

          Инициативата е заложена във визията за бюджета на София за 2026 г. Според Чаушев това е най-мащабната инвестиция в подвижен състав за последните 15 години. Поръчката включва не само доставка на мотрисите, но и изграждане на инфраструктура за поддръжка, 30-годишно сервизно обслужване и обучение на персонала.

          Целта е да се създаде дългосрочен модел на управление с ясна отговорност. Реализацията на проекта ще осигури качество на трамвайния транспорт за десетилетия напред и ще позволи разширяване на мрежата, включително по трасето на бул. „Тодор Каблешков“, отбеляза заместник-кметът.

          Процедурата започва в условия на неприет държавен и общински бюджет, както и при финансови затруднения в сектора. Стратегическите решения обаче трябва да се придвижват независимо от тези предизвикателства, допълни Чаушев.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Парламентът одобри на първо четене по-строги наказания за сексуални престъпления срещу деца

          Дамяна Караджова -
          Санкциите се увеличават за изнасилване, блудство и т.нар. онлайн примамване, а защитата на непълнолетните се изравнява
          Политика

          „Йотова-Сорос-Петрохан“: Първи коментар от парламента за служебния кабинет

          Никола Павлов -
          Според ДПС-НН подобно определение се налага поради две основни причини
          Общество

          СНЯГ, ВЯТЪР И НАВОДНЕНИЯ: Още една община обяви бедствено положение

          Никола Павлов -
          Кметът на Аксаково инж. Атанас Стоилов обяви бедствено положение на територията на седем населени места в общината
          Вашият коментар
