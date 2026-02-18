Социолог: Хипотетична партия на Румен Радев води убедително, ПП-ДБ губи подкрепа след случая „Петрохан“

Социологическо изследване показва разместване в политическите нагласи, като президентската институция запазва високо доверие, а част от избирателите търсят нова алтернатива

Хипотетична политическа формация на президента Румен Радев би получила 33.3% подкрепа, ако парламентарните избори се провеждаха днес. Това показват данните от социологическо проучване на агенция „Мяра“, представено от социолога Първан Симеонов. Резултатите са изчислени на база твърдо решилите да гласуват, като ГЕРБ-СДС остава втора сила с 18.9%, а след тях се нарежда ПП-ДБ с 12.7%.

► Електорална картина

Проучването е проведено в периода 9–15 февруари сред 812 души, като резултатите за останалите политически сили изглеждат така:

формация на Румен Радев – 33,3%

ГЕРБ-СДС – 18,9%

ПП-ДБ – 12,7%

ДПС-НН – 10,7%

„Възраждане“ – 6,8%

МЕЧ – 3,9%

БСП – 3,7%

„Величие“ – 2,3%

ИТН – 2,1%

АПС – 1,9%

Първан Симеонов уточни, че електоралната активност се изчислява на около 51.5%, което означава над 3 милиона гласуващи. По думите му партия МЕЧ на Радостин Василев показва „тих растеж“ и се намира близо до прага за влизане в парламента.

► Анализ на потенциала на Радев

Социологът отбеляза, че при евентуална партия на президента се наблюдава сериозен резерв сред колебаещите се избиратели, като съотношението в негова полза е три към едно.

„Доверието в институцията на президента в последните месеци отиде над 50%”, заяви Симеонов.

► Влиянието на случая „Петрохан”

Според анализа на Първан Симеонов случаят „Петрохан“ оказва пряко влияние върху политическите нагласи, като основният негативен ефект се отразява върху коалицията ПП-ДБ.

„ПП-ДБ още ще губят инерция заради казуса „Петрохан”. Възможно е в един момент те да се привидят като жертви, което да ги стегне, но за момента губят”, коментира той.

По думите му Румен Радев извлича най-голяма полза от ситуацията, тъй като обществените нагласи търсят „нов профил, който внушава по-сериозна стабилност”.