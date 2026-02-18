Спор за строителство в Студентски град изкара жители на протест

Конфликт в Студентски град: жители на блок 7А остават без транспортен достъп заради нов университетски кампус
Хората се опасяват, че линейки и пожарни няма да могат да стигат до сградата, докато институциите уверяват, че проектът е законен и ще осигури алтернативен достъп
Изграждането на нов съвременен студентски кампус в столичния Студентски град доведе до остър конфликт между живущите в блок 7А и инвеститорите – водещи държавни университети. Докато гражданите предупреждават, че ще останат без единствения транспортен достъп до домовете си, институциите подчертават, че проектът се реализира законно върху държавен имот и с европейско финансиране.
В блок 7А живеят около 250 души, сред които преподаватели от университети и БАН, семейства с деца и хора с увреждания. Според тях започналото изграждане на спортен комплекс и предвидената ограда ще прекъснат единствения автомобилен достъп, включително за линейки и пожарни автомобили.
Протестиращите определят като „абсурден“ предложения алтернативен пешеходен маршрут, който преминава по тесни стълби с ширина едва един метър.
► Отговорът на район „Студентски”: Пътят е бил „нерегламентиран”
От районната администрация обясняват в официално становище, че теренът представлява публична държавна собственост, предоставена за управление на Министерството на образованието и науката:
„Имотът е публична държавна собственост и е предоставен за управление на Министерството на образованието и науката. Същият е вписан в кадастралната карта през 2012 г. в настоящите му граници и параметри на собственост. Обособеното пространство в имота пред блок 7, разположено между блок 7А и ул. „проф. Вили Таджер“, представлява публична държавна собственост и не попада в обхвата на общинската улична регулация, съгласно регулационния план от 1975 г.
Екипът на СО-район „Студентски“ е съпричастен към възникващото затруднение на живущите в бл. 7А. То е свързано с промяна на навиците поради затварянето на нерегламентиран транспортен достъп, преминаващ през имот публична държавна собственост. С оглед спецификата на казуса, кметът Петко Горанов предприе действия по заявяване на приоритетно финансиране пред Столична община за изграждане на ул. „проф. Вили Таджер“ по имотната граница с държавния имот в посока ул. „8-и декември“. Реализирането на тази инфраструктура ще обезпечи необходимия транспортен достъп до бл. 7А по близко алтернативно трасе“.
► Позицията на Софийския университет: Модернизация без алтернатива
Инвеститорът Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в партньорство с Медицинския университет и УНСС, подчертава, че проектът се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост и трябва да бъде завършен до май 2026 г., за да се избегнат сериозни финансови санкции.
Проектът предвижда модернизация на пространството около общежитията, включително изграждане на спортни съоръжения, алеи, амфитеатър, зони за отдих и зелени пространства, както и достъпна среда за хора с увреждания.
Планирани са още енергоспестяващо осветление, видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа, които да повишат сигурността в района.
От университета посочват, че всички законови изисквания са изпълнени, а проектът е съгласуван със Столичната община. Незавършването му би довело до връщане на отпуснатите средства.
В позицията се подчертава още:
Въпреки това жителите на блок 7А остават в протестна готовност, настоявайки първо да бъде осигурен реален автомобилен достъп, преди районът да бъде окончателно заграден.