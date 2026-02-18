Спор за строителство в Студентски град изкара жители на протест

Конфликт в Студентски град: жители на блок 7А остават без транспортен достъп заради нов университетски кампус

Хората се опасяват, че линейки и пожарни няма да могат да стигат до сградата, докато институциите уверяват, че проектът е законен и ще осигури алтернативен достъп

Изграждането на нов съвременен студентски кампус в столичния Студентски град доведе до остър конфликт между живущите в блок 7А и инвеститорите – водещи държавни университети. Докато гражданите предупреждават, че ще останат без единствения транспортен достъп до домовете си, институциите подчертават, че проектът се реализира законно върху държавен имот и с европейско финансиране.

В блок 7А живеят около 250 души, сред които преподаватели от университети и БАН, семейства с деца и хора с увреждания. Според тях започналото изграждане на спортен комплекс и предвидената ограда ще прекъснат единствения автомобилен достъп, включително за линейки и пожарни автомобили.

„Предстои едно пълно безумие – да затворят нашия път. По този начин 102 апартамента остават без никакъв достъп до входа. Нямаме възможност дори при необходимост от евакуация да се изнесем от блока”, заяви г-н Станчев, жител на кооперацията.

Протестиращите определят като „абсурден“ предложения алтернативен пешеходен маршрут, който преминава по тесни стълби с ширина едва един метър.

► Отговорът на район „Студентски”: Пътят е бил „нерегламентиран”

От районната администрация обясняват в официално становище, че теренът представлява публична държавна собственост, предоставена за управление на Министерството на образованието и науката:

„Имотът е публична държавна собственост и е предоставен за управление на Министерството на образованието и науката. Същият е вписан в кадастралната карта през 2012 г. в настоящите му граници и параметри на собственост. Обособеното пространство в имота пред блок 7, разположено между блок 7А и ул. „проф. Вили Таджер“, представлява публична държавна собственост и не попада в обхвата на общинската улична регулация, съгласно регулационния план от 1975 г.

Екипът на СО-район „Студентски“ е съпричастен към възникващото затруднение на живущите в бл. 7А. То е свързано с промяна на навиците поради затварянето на нерегламентиран транспортен достъп, преминаващ през имот публична държавна собственост. С оглед спецификата на казуса, кметът Петко Горанов предприе действия по заявяване на приоритетно финансиране пред Столична община за изграждане на ул. „проф. Вили Таджер“ по имотната граница с държавния имот в посока ул. „8-и декември“. Реализирането на тази инфраструктура ще обезпечи необходимия транспортен достъп до бл. 7А по близко алтернативно трасе“.

► Позицията на Софийския университет: Модернизация без алтернатива

Инвеститорът Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в партньорство с Медицинския университет и УНСС, подчертава, че проектът се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост и трябва да бъде завършен до май 2026 г., за да се избегнат сериозни финансови санкции.

„Софийският университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Медицинския университет и Университета за национално и световно стопанство започна ремонт и модернизация на терен към студентски общежития блок 7, 8 и 9…“

Проектът предвижда модернизация на пространството около общежитията, включително изграждане на спортни съоръжения, алеи, амфитеатър, зони за отдих и зелени пространства, както и достъпна среда за хора с увреждания.

Планирани са още енергоспестяващо осветление, видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа, които да повишат сигурността в района.

От университета посочват, че всички законови изисквания са изпълнени, а проектът е съгласуван със Столичната община. Незавършването му би довело до връщане на отпуснатите средства.

В позицията се подчертава още:

„По никакъв начин не ограничаваме достъпа до сградата, разположена в близост до студентския кампус, защото има възможност за осъществяване на достъп откъм зала „Бонсист““.

Въпреки това жителите на блок 7А остават в протестна готовност, настоявайки първо да бъде осигурен реален автомобилен достъп, преди районът да бъде окончателно заграден.