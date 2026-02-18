Спряха издирването на рибарския кораб край Маслен нос заради лошото време

Операцията по търсене и спасяване на рибарския кораб ВН 8112 беше преустановена за днешния ден поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието. Плавателният съд е изчезнал от радарите тази сутрин в района на Маслен нос, съобщиха от Министерството на транспорта.

- Реклама -

На борда на кораба са се намирали трима души, които към момента са в неизвестност.

Издирвателните действия по въздух и вода ще бъдат подновени утре сутрин. Операцията се провежда под координацията на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

След изчезването на рибарския кораб в района на нос Коракя, в Созопол ще бъде организиран доброволчески обход на бреговата ивица в подкрепа на официалната издирвателна операция.

Сборният пункт е пред сградата на Община Созопол в 8:30 часа, като маршрутът ще продължи по крайбрежието в посока Приморско. Инициативата цели да подпомогне компетентните органи чрез оглед на труднодостъпни участъци по брега.

От общината призовават гражданите, които имат възможност, да се включат в акцията, подчертавайки, че в подобни ситуации съпричастността и бързата реакция могат да бъдат решаващи.