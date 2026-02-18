НА ЖИВО
          Спряха издирването на рибарския кораб край Маслен нос заради лошото време

          Операцията ще бъде подновена утре, а в Созопол се организира доброволчески обход по крайбрежието

          18 февруари 2026 | 20:40 20
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Операцията по търсене и спасяване на рибарския кораб ВН 8112 беше преустановена за днешния ден поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието. Плавателният съд е изчезнал от радарите тази сутрин в района на Маслен нос, съобщиха от Министерството на транспорта.

          На борда на кораба са се намирали трима души, които към момента са в неизвестност.

          Издирвателните действия по въздух и вода ще бъдат подновени утре сутрин. Операцията се провежда под координацията на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

          След изчезването на рибарския кораб в района на нос Коракя, в Созопол ще бъде организиран доброволчески обход на бреговата ивица в подкрепа на официалната издирвателна операция.

          Сборният пункт е пред сградата на Община Созопол в 8:30 часа, като маршрутът ще продължи по крайбрежието в посока Приморско. Инициативата цели да подпомогне компетентните органи чрез оглед на труднодостъпни участъци по брега.

          От общината призовават гражданите, които имат възможност, да се включат в акцията, подчертавайки, че в подобни ситуации съпричастността и бързата реакция могат да бъдат решаващи.

          „В този труден момент всяка помощ е ценна, а съпричастността на хората показва, че морската общност остава обединена, когато животът на трима моряци е в неизвестност.“

