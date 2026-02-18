НА ЖИВО
          Станция на най-големия радиотелескоп LOFAR се изгражда до НАО Рожен

          18 февруари 2026
          Първата за Югоизточна Европа наблюдателна станция на най-големия радиотелескоп за ниски честоти в света – LOFAR, ще бъде разположена в България. Изграждането на съоръжението трябва да приключи до края на 2026 г., съобщиха от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (НАО) при БАН.

          Проектът е паневропейски и включва 52 антенни станции в осем държави, сред които Нидерландия, Германия, Франция и Швеция. В момента тече разширяване на мрежата с нови звена в Италия и България. Страната ни е съучредител на Европейския консорциум за изследователска инфраструктура LOFAR ERIC, създаден от Европейската комисия.

          Българската станция, наречена LOFAR-BG, се изгражда в непосредствена близост до Националната астрономическа обсерватория „Рожен“. Финансирането е осигурено по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027, координирана от Министерството на образованието и науката.

          LOFAR (Low Frequency Array) е разпределен радиотелескоп от последно поколение, управляван от нидерландския институт ASTRON. Системата използва отделни станции с диполни антени, чиито сигнали се комбинират електронно. Това позволява насочване в произволни посоки и осигурява голямо „зрително поле“ за дълбоки проучвания на небето.

          Научните задачи на телескопа обхващат слънчевата физика, космическото време, образуването на галактики и черни дупки, както и физиката на пулсарите. Планът предвижда изследване на цялото достъпно небе на определени ниски честоти, което ще позволи откриването на променливи източници.

          От Института по астрономия при БАН обявиха и летен стаж по радиоастрономия за настоящата 2026 г., предназначен за студенти и млади учени с интерес към физиката и инженерните науки.

