Студена вълна и снеговалежи отново обхванаха страната

Интензивни снеговалежи в Източна България в сряда, силен вятър и условия за виелици, а в края на седмицата времето отново става динамично с дъжд, сняг и рязко застудяване

- Реклама -

Средиземноморски циклон носи снеговалежи, почти ураганни ветрове и поледици, преди кратко затопляне и ново застудяване през уикенда

Валежите покрай развиващия се средиземноморски циклон продължават и в сряда, но с тенденция да се изместват в източна посока. В Западна България снеговалежът ще спре още преди обяд, а облачността постепенно ще започне да се разкъсва.

В източната половина на страната валежите през деня почти навсякъде ще бъдат от сняг, като на места ще преминават през интензивни фази с бързо натрупване на снежна покривка. Едва късно привечер и в Източна България валежите ще спрат.

Следобедните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а в някои североизточни райони ще останат около и под нулата. Ще духат силни и студени северозападни ветрове, като в източната част на страната се очакват почти ураганни пориви. Ще има условия за виелици и снегонавявания, а в североизточните райони – и за поледици.

В четвъртък се очертава слънчев ден в цялата страна, като по-късно следобед в Западна България ще се появи разкъсана облачност. Заради пренос на по-топъл въздух следобед температурите ще достигат между 8 и 13 градуса, докато в крайния североизток ще остане малко по-студено. Сутринта обаче ще бъде мразовита в цялата страна, а в котловините температурите ще паднат до минус 6 – минус 7 градуса.

Последните дни от седмицата отново ще донесат динамично време. В петък облачността бързо ще се увеличи, а в хода на деня ще има валежи от дъжд, по-интензивни в източните райони. С нахлуването на по-студен въздух през нощта срещу събота и в самия ден дъждът в Южна и Източна България ще преминава в сняг. Обстановката ще започне да се успокоява към вечерта, а в неделя ще има променлива облачност с оскъдни превалявания от дъжд и сняг.

Следобедните температури в петък ще достигнат високи за сезона стойности – около и над 15 градуса в Централна Южна България и по Черноморието. През почивните дни обаче времето рязко ще се застуди – в събота температурите през деня ще бъдат около и под нулата, а в неделя следобед ще са между 3 и 8 градуса. Най-студено ще бъде в неделя призори, когато температурите ще паднат между минус 5 и минус 9 градуса.