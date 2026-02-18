НА ЖИВО
          Таксиметровите шофьори в Гърция на стачка заради задължителния преход към електромобили

          18 февруари 2026 | 09:41 210
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Таксиметровите шофьори в цяла Гърция предприеха стачни действия заради правителствените срокове за задължителен преход към електрически автомобили. Недоволството на бранша е насочено и срещу конкуренцията от алтернативни транспортни услуги.

          Водачите в Атина започнаха тридневна стачка на 17 февруари, която ще приключи в 6:00 ч. сутринта на 20 февруари. Колегите им в останалата част на страната не работят днес и утре (18 и 19 февруари), съобщи в. „Катимерини“.

          От 1 януари всички нови таксита с разрешение за дейност в Атина и Солун трябва да бъдат с електрическо задвижване. Синдикатите обаче настояват крайният срок за тази мярка да бъде удължен с няколко години.

          Основният аргумент на организациите е, че градовете не разполагат с необходимата инфраструктура и станции за зареждане. Като част от недоволството, таксиметровите шофьори в Атина планират протестно шествие до летището в столицата днес.

          Таксиметровите шофьори в Гърция блокират Атина с протест срещу електрическите автомобили Таксиметровите шофьори в Гърция блокират Атина с протест срещу електрическите автомобили
