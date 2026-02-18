НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Таксите за паркиране в Истанбул достигнаха 800 лири на час, месечните абонаменти догонват наемите

          18 февруари 2026 | 12:58
          Задълбочаващият се недостиг на паркоместа и липсата на контрол върху частните паркинги изстреляха цените за паркиране в Истанбул до безпрецедентни нива, съобщават турски медии, цитирани от БТА.

          Според материал на Hürriyet Daily News, след увеличенията в общинските паркинги от 1 януари, цената за паркиране достига 200 турски лири (4 евро) на час. В същото време частните оператори вече таксуват между 400 и 800 турски лири (8–16 евро) на час за лек автомобил.

          В централния квартал Лалели, в близост до пазара Капалъ чаршъ, месечният абонамент за лек автомобил в частен гараж достига 29 000 лири (560 евро), а за бус – 40 000 лири (770 евро). В някои от най-скъпите райони на мегаполиса цените скачат до 50 000 лири (960 евро) месечно.

          Турският вестник Oksijen в публикация със заглавие „Таксите за паркиране съперничат на наемите“ отбелязва, че средната цена за паркиране в частни паркинги вече достига 20 000 лири (390 евро) на месец. В райони като Шишли, Бешикташ и Кадъкьой шофьорите плащат до 10 000 лири (190 евро) месечно само за запазено място.

          Според Turkiye Today, ако се вземат предвид стандартните размери на паркомясто в града – 12,5 кв. м по изисквания на Истанбулската голяма община – месечният абонамент излиза приблизително 1600 лири (30 евро) на квадратен метър, което прави паркирането съпоставимо с цените на жилищните наеми.

          На фона на екстремното поскъпване председателят на една от потребителските конфедерации в града Айдън Агаоглу призова за въвеждане на таван на цените на частните паркинги. В интервю за телевизия Habertürk той подчерта необходимостта шофьорите да подават жалби до общините.

          По думите му турското Министерство на търговията разполага с правомощия да разследва прекомерно ценообразуване и да санкционира оператори, които не могат да обосноват ясно своите тарифи. Темата за паркирането все по-осезаемо се превръща в социален проблем за жителите на най-големия турски град.

