      сряда, 18.02.26
          Тежка катастрофа във Видинско отне живота на 5-годишно дете

          Водач не спира на знак „Стоп“ и отнема предимството на тир, двама души са настанени в болница след удара

          18 февруари 2026 | 12:46 300
          Дамяна Караджова
          Петгодишно момиченце загина при тежка катастрофа на главен път Е-79 в района на село Ружинци, като пътният инцидент е станал във вторник привечер на кръстовище в селото.

          По първоначална информация 30-годишен мъж от видинското село Горни Лом, правоспособен водач с четиригодишен стаж, не е спрял на знак „Стоп“ и е отнел предимството на движещ се в посока Видин румънски товарен автомобил с прикачено полуремарке, след което е последвал тежък удар.

          Пристигналият на място екип на Спешна помощ – Белоградчик е констатирал смъртта на пътуващото в лекия автомобил 5-годишно дете, също от село Горни Лом.

          Кола се заби в пътен знак и отсече дърво до детска градина в Пловдив

          Шофьорът на автомобила и 58-годишна пътничка са настанени за лечение във видинската болница, като жената е с опасност за живота. Друга пътничка – 33-годишна жена, е транспортирана от близък до болницата в Лом, където след преглед е освободена за домашно лечение.

          Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача на товарния автомобил са отрицателни.

          На мястото е извършен оглед от оперативна група, а по случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Белоградчик.

