      четвъртък, 19.02.26
          Тръмп предупреди Великобритания да не „дава“ базата Диего Гарсия

          Президентът на САЩ реагира остро на плановете за връщане на Чагоските острови на Мавриций

          18 февруари 2026 | 23:07
          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп, променяйки тона си отново, предупреди Великобритания да не „дава“ ключовата военна база в Индийския океан, като подчерта, че тя ще бъде жизненоважна при евентуална атака на Съединените щати срещу Иран.

          „НЕ ДАВАЙТЕ ДИЕГО ГАРСИЯ!“, написа Тръмп в своята платформа Truth Social.

          Коментарът му дойде няколко часа след като Държавният департамент на САЩ отново подкрепи споразумението на Великобритания за връщане на Чагоските острови на Мавриций, като теренът за военната база бъде отдаден под наем.

          Базата на остров Диего Гарсия е стратегически обект за американските въоръжени сили и играе ключова роля в операции в Близкия изток и Индо-Тихоокеанския регион. Според анализатори съоръжението е от решаващо значение за логистиката, разполагането на бомбардировачи и военноморски сили, както и за поддържането на военни операции на дълги разстояния.

          Изявлението на Тръмп идва на фона на засилено напрежение около иранската ядрена програма и активизирането на американско военно присъствие в региона. Решението на Лондон за бъдещия статут на островите предизвиква дебат както във Великобритания, така и сред съюзниците ѝ относно стратегическите последици за сигурността.

