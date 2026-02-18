Трифонов: Нищо хубаво няма да произтече от този кабинет

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов отправи остра критика към състава на служебния кабинет, представен от номинирания за министър-председател Андрей Гюров. В публикация в социалните мрежи той заяви, че новото правителство е партийно и лишено от политическа неутралност, като според него представлява коалиция между ПП-ДБ и крилото на ДПС около Ахмед Доган.
По думите му в списъка с министри фигурират хора от най-тясното обкръжение на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, което според него превръща служебното правителство в партиен инструмент, а не в неутрален орган за подготовка на изборите.
Критики към конкретни назначения
Трифонов отделя специално внимание на присъствието на Иван Христанов в проектокабинета, като припомня стари спорове около граничния пункт „Капитан Андреево“. Според него Христанов е „завършен лъжец“, а лидерът на ИТН свързва темата и с последните събития около прохода Петрохан.
Лидерът на ИТН атакува и предложенията за двата ключови ресора – вътрешните работи и правосъдието.
Според него номинираният за вътрешен министър Емил Дечев е пряка квота на „Демократична България“, а предложението за министър на правосъдието Андрей Янкулов представлява опит на Антикорупционния фонд да получи влияние в министерството.
„Кабинетът Петрохан“
В заключение Трифонов заявява, че заради връзките с казуса около Петрохан и свързаните с него организации, най-подходящото название на правителството е „Кабинетът Петрохан“.