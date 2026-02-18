Трифонов: Нищо хубаво няма да произтече от този кабинет

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов отправи остра критика към състава на служебния кабинет, представен от номинирания за министър-председател Андрей Гюров. В публикация в социалните мрежи той заяви, че новото правителство е партийно и лишено от политическа неутралност, като според него представлява коалиция между ПП-ДБ и крилото на ДПС около Ахмед Доган.

„Без никакъв срам, без никакъв свян, без никакъв морал ПП-ДБ си сложиха свои партийни функционери", заявява Трифонов.

По думите му в списъка с министри фигурират хора от най-тясното обкръжение на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, което според него превръща служебното правителство в партиен инструмент, а не в неутрален орган за подготовка на изборите.

Критики към конкретни назначения

Трифонов отделя специално внимание на присъствието на Иван Христанов в проектокабинета, като припомня стари спорове около граничния пункт „Капитан Андреево“. Според него Христанов е „завършен лъжец“, а лидерът на ИТН свързва темата и с последните събития около прохода Петрохан.

„Днес МВР кристално ясно обясни, че тези хора са се самоубили и няма никакви джипове с мафиоти. Ето такива лъжци влизат в правителството на Гюров“, коментира Трифонов.

Лидерът на ИТН атакува и предложенията за двата ключови ресора – вътрешните работи и правосъдието.

Според него номинираният за вътрешен министър Емил Дечев е пряка квота на „Демократична България“, а предложението за министър на правосъдието Андрей Янкулов представлява опит на Антикорупционния фонд да получи влияние в министерството.

„Кабинетът Петрохан“

В заключение Трифонов заявява, че заради връзките с казуса около Петрохан и свързаните с него организации, най-подходящото название на правителството е „Кабинетът Петрохан“.