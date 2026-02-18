Турция обяви, че ще търси нефт в българската зона в Черно море

Турската държавна петролна компания TPAO и енергийният гигант „Шел“ подписаха споразумение за партньорство за проучване на нефт и природен газ в българската изключителна икономическа зона в Черно море, съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от „Хюриет дейли нюз“.

По силата на договора TPAO се присъединява към дейностите на „Шел“ в Блок 1-26 „Хан Тервел“, който се намира в българската акватория на Черно море.

Документът е подписан в Истанбул от главния изпълнителен директор на TPAO Джем Ердем и старшия вицепрезидент на „Шел“ Юджийн Окпере в присъствието на турския енергиен министър.

Според Байрактар партньорството осигурява на Турция петгодишен лиценз за проучвателна дейност в българската икономическа зона. Блокът „Хан Тервел“ обхваща около 3800 квадратни километра и се намира в близост до турското находище „Сакария“, което е най-голямото газово откритие на Турция в Черно море.

Първият етап на проекта предвижда сеизмични проучвания, след което — при положителни резултати — може да се премине към проучвателен сондаж още през следващата година, уточни турският министър.

Байрактар припомни, че през последните седмици TPAO е подписала и други стратегически споразумения със световни компании като „Ексън Мобил“, „Шеврон“ и „Бритиш Петролеум“.

Към момента коментар от властта в София няма.