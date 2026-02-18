УЕФА се зае със случая „Винисиус“

Европейската футболна централа (УЕФА) назначи етичен и дисциплинарен разследващ отговорник след расисткия скандал, който разтресе плейофите в Шампионска лига на мача Бенфика – Реал Мадрид.

Малко след началото на второто полувреме Реал поведе с гол на Винисиус, а бразилецът отпразнува попадението си пред домакински привърженици. Играчът на Бенфика Джанлука Престиани отиде до него и му каза нещо, като закри с фланелка устата си, което доведе до оплакване от Винисиус, че е бил обиждан на расова основа.

Срещата беше прекратена за 11 минути и в крайна сметка доиграна, като завърши при този резултат – 1:0 в полза на „кралете“.

Винисиус, който получи жълт картон за провокацията си, не за първи път става жертва на расизъм. Престиани от своя страна отрече да е обиждал футболиста на Реал заради цвета на кожата му.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино каза след двубоя, че е „шокиран и натъжен“ от случилото се и че няма място за расизъм във футбола и в обществото ни като цяло.

Предстои да се разбере до какви наказания ще се стигне както за Престиани, ако бъде признат за виновен, така и за Бенфика, тъй като освен расисткия скандал, от трибуните на „Да Луж“ в края летяха и предмети по посока играчи на гостите. Самият Винисиус бе уцелен с шише вода, но за щастие без сериозни последствия.