      сряда, 18.02.26
          Уиткоф разказа как вървят преговорите, представители и на Великобритания се появиха в Женева

          18 февруари 2026 | 10:22
          Снимка: Х
          Никола Павлов
          Участниците в тристранната среща между Русия, САЩ и Украйна в Швейцария ще продължат работа по евентуално споразумение за уреждане на конфликта в Украйна. Това заяви специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

          „САЩ бяха модератор на третия кръг преговори между Украйна и Русия. Двете страни се договориха да информират ръководствата на своите държави и да продължат работата с цел сключване на сделка“, написа Уиткоф в социалната мрежа X.

          По думите му усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп са довели до „значителен напредък“ в преговорния процес.

          Във вторник в Женева се състоя първият ден от третия кръг разговори, като според източници на РИА Новости срещите са преминали в напрегната атмосфера. Руската делегация е водена от помощника на президента Владимир Медински, американската – от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, а украинската – от ръководителя на президентската канцелария Кирил Буданов.

          Преговорите за мир в Украйна продължават с нов кръг срещи в Женева Преговорите за мир в Украйна продължават с нов кръг срещи в Женева

          Според публикация на списание Economist в украинското ръководство се наблюдават разногласия относно подхода към преговорите. Част от представителите подкрепят бързо постигане на споразумение с посредничеството на САЩ, докато други остават по-предпазливи към подобен сценарий.

          По информация на медии в Женева са пристигнали и представители на Великобритания, водени от съветника по сигурността на премиера Киър Стармър – Джонатан Пауъл, които са потърсили информация за резултатите от срещата.

          Днес започва вторият ден от разговорите, които ще се проведат при закрити врата, без достъп на медиите.

