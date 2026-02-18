Уиткоф разказа как вървят преговорите, представители и на Великобритания се появиха в Женева

Участниците в тристранната среща между Русия, САЩ и Украйна в Швейцария ще продължат работа по евентуално споразумение за уреждане на конфликта в Украйна. Това заяви специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.
По думите му усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп са довели до „значителен напредък“ в преговорния процес.
Today, at President Trump’s direction, the United States moderated a third set of trilateral discussions with Ukraine and Russia. Thank you to the Swiss Confederation for being gracious hosts for today’s meetings.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 18, 2026
President Trump’s success in bringing both sides of this war… pic.twitter.com/j3fwQheMmG
Във вторник в Женева се състоя първият ден от третия кръг разговори, като според източници на РИА Новости срещите са преминали в напрегната атмосфера. Руската делегация е водена от помощника на президента Владимир Медински, американската – от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, а украинската – от ръководителя на президентската канцелария Кирил Буданов.
Според публикация на списание Economist в украинското ръководство се наблюдават разногласия относно подхода към преговорите. Част от представителите подкрепят бързо постигане на споразумение с посредничеството на САЩ, докато други остават по-предпазливи към подобен сценарий.
По информация на медии в Женева са пристигнали и представители на Великобритания, водени от съветника по сигурността на премиера Киър Стармър – Джонатан Пауъл, които са потърсили информация за резултатите от срещата.
Днес започва вторият ден от разговорите, които ще се проведат при закрити врата, без достъп на медиите.