Уиткоф разказа как вървят преговорите, представители и на Великобритания се появиха в Женева

Участниците в тристранната среща между Русия, САЩ и Украйна в Швейцария ще продължат работа по евентуално споразумение за уреждане на конфликта в Украйна. Това заяви специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

„САЩ бяха модератор на третия кръг преговори между Украйна и Русия. Двете страни се договориха да информират ръководствата на своите държави и да продължат работата с цел сключване на сделка", написа Уиткоф в социалната мрежа X.

По думите му усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп са довели до „значителен напредък“ в преговорния процес.

Today, at President Trump’s direction, the United States moderated a third set of trilateral discussions with Ukraine and Russia. Thank you to the Swiss Confederation for being gracious hosts for today’s meetings.



President Trump’s success in bringing both sides of this war… pic.twitter.com/j3fwQheMmG — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 18, 2026

Във вторник в Женева се състоя първият ден от третия кръг разговори, като според източници на РИА Новости срещите са преминали в напрегната атмосфера. Руската делегация е водена от помощника на президента Владимир Медински, американската – от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, а украинската – от ръководителя на президентската канцелария Кирил Буданов.

Според публикация на списание Economist в украинското ръководство се наблюдават разногласия относно подхода към преговорите. Част от представителите подкрепят бързо постигане на споразумение с посредничеството на САЩ, докато други остават по-предпазливи към подобен сценарий.

По информация на медии в Женева са пристигнали и представители на Великобритания, водени от съветника по сигурността на премиера Киър Стармър – Джонатан Пауъл, които са потърсили информация за резултатите от срещата.

Днес започва вторият ден от разговорите, които ще се проведат при закрити врата, без достъп на медиите.