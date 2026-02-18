НА ЖИВО
          В Женева започна вторият ден от преговорите между САЩ, Русия и Украйна

          В Женева започна вторият ден от преговорите между САЩ, Русия и Украйна, чиято цел е намиране на решение за продължаващата вече четири години война.

          Информацията беше потвърдена от източник от руската делегация, цитиран от Франс прес.

          Разговорите се провеждат при закрити врати, като представителят е пожелал анонимност. Засега няма официална информация за конкретните теми, които се обсъждат, нито за евентуален напредък по пътя към прекратяване на конфликта.

          Очаква се през следващите часове страните да излязат с допълнителни изявления.

