Ванс отрече напрежение с Рубио на фона на спекулации за 2028 г.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че между него и държавния секретар Марко Рубио „няма конфликт“, въпреки нарастващите спекулации, че Рубио може да бъде сред водещите кандидати за президентските избори през 2028 г.

„Мисля, че е много интересно как медиите искат да създадат конфликт там, където просто няма такъв", каза Ванс в интервю за Fox News.

Въпреки че президентът Доналд Тръмп е изкарал едва година от настоящия си мандат, в американската политика надпреварата за Белия дом традиционно започва далеч преди самите избори. Потенциалните кандидати често са обект на публични коментари и анализи години преди официално да обявят намеренията си.

На 16 февруари Тръмп беше попитан за отношенията между Ванс и Рубио и омаловажи всякакви внушения за напрежение.

„Имам още три години. И двамата са фантастични“, заяви президентът.

Ванс също подчерта, че към момента е съсредоточен върху настоящите си задължения, а не върху бъдеща кампания.

„Помолих американския народ да ми даде работата, която имам в момента. Защо просто не се постарая да свърша възможно най-добре тази работа? За следващата ще мислим в бъдеще“, каза той.

От своя страна Рубио коментира още през декември пред Vanity Fair, че ако Ванс реши да се кандидатира за президент, „той ще бъде нашият кандидат, а аз ще бъда един от първите, които ще го подкрепят“.

Според Washington Examiner двамата ще бъдат сред фигурите, които временно ще поемат част от публичните изяви на говорителя на Белия дом Каролайн Лийвит по време на нейния отпуск по майчинство.

Докато Ванс и Рубио продължават да заемат водещи роли в администрацията, политическите анализатори неизбежно ще ги сравняват като потенциални наследници на Тръмп — независимо от публичните уверения, че между тях няма съперничество.