Въоръжен 18-годишен задържан пред Конгреса на САЩ след бърза реакция на полицията

18-годишен младеж е бил задържан, след като се е насочил към сградата на Конгреса на САЩ със заредена пушка и тактическа жилетка, съобщиха от полицията на Капитолия, цитирани от Си Ен Ен.

Към момента мотивът за предполагаемото нападение не е установен.

Шефът на полицията на Капитолия Майкъл Съливан заяви, че мъжът е пристигнал в района с бял джип „Мерцедес“, паркирал е в близост до сградата, след което е слязъл и е побягнал към Конгреса.

Служители на реда са реагирали незабавно, извадили са оръжие и са му наредили да хвърли пушката и да легне на земята. По думите на Съливан младежът се е подчинил и е бил задържан без произшествия.

„Кой знае какво можеше да се случи, ако нямахме служители на постовете им“, заяви полицейският началник.

Открита тактическа екипировка

По информация на властите заподозреният е носел тактическа жилетка и тактически ръкавици, както и допълнителни патрони.

В автомобила му са били открити кевларена каска и противогаз.

По време на инцидента движението в района временно е било спряно, а гражданите са били предупредени да се отдалечат от периметъра.

Разследването продължава

Полицията на Капитолия уточни, че автомобилът не е бил регистриран на името на задържания. Органите на реда проверяват откъде е пристигнал младежът и дали има евентуални връзки с други лица.

Според първоначалната информация той е действал сам, но разследването продължава. Очаква се допълнителна информация за самоличността и евентуалните обвинения да бъде оповестена по-късно.