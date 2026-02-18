Националната агенция за борба с престъпността (NCA) във Великобритания съобщи за драстично увеличение на случаите на сексуално посегателство, като полицията в страната задържа по 1000 заподозрени в педофилия всеки месец. По данни на институцията, цитирани от вестник „Гардиън“, броят на децата, спасени от подобен вид малтретиране, е нараснал с 50% през последните пет години.

Според експертите ръстът на престъпленията е обусловен от новите технологии и радикализацията в онлайн форуми. В тези платформи потребителите биват насърчавани да гледат изображения на насилие над деца с внушението, че подобни материали са нормални. Повечето контакти с непълнолетни се осъществяват чрез социалните мрежи, където алгоритмите предлагат незаконно съдържание на лица, проявили предварителен интерес към темата.

Генералният директор на дирекцията за оперативни дейности в NCA Роб Джоунс посочи, че сигналите за хора с интерес към сексуални посегателства над деца са се увеличили десет пъти в рамките на едно десетилетие. Под специална закрила се поставят средно по 1200 деца месечно.

От агенцията допълниха, че материали, съдържащи сексуално насилие над малолетни, което е записано или предавано на живо, се търгуват в интернет на цени, започващи от 20 британски лири.