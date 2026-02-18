НА ЖИВО
      сряда, 18.02.26
          Висшият антикорупционен съд задържа бившия енергиен министър Херман Халущенко за два месеца

          Определена е гаранция от 200 млн. гривни по разследване за пране на пари и организирана престъпна схема около „Енергоатом“

          18 февруари 2026 | 02:05 170
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Висшият антикорупционен съд на Украйна постанови бившият министър на енергетиката Херман Халущенко да бъде задържан под стража за два месеца по мащабно корупционно дело. Съдът определи и гаранция в размер на 200 млн. гривни (4,6 млн. долара), съобщи „Киев Индипендънт“.

          Халущенко е разследван от Национално антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) по дело, свързано с държавната ядрена компания Енергоатом. Обвинени са още осем души, а като предполагаем ръководител на групата е посочен Тимур Миндич, определян като близък до президента Володимир Зеленски.

          Обвинения за пране на пари и офшорни структури

          На 16 февруари НАБУ повдигна обвинения срещу Халущенко за пране на пари и участие в организирана престъпна група. Ден по-рано той е бил задържан при опит да напусне страната.

          Според разследването през 2021 г. е бил регистриран инвестиционен фонд в Ангуила с цел набиране на около 100 млн. долара „инвестиции“, като сред инвеститорите е било и семейството на Халущенко. За прикриване на участието му са били използвани компании на Маршаловите острови и тръст в Сейнт Китс и Невис, а средствата са били прехвърляни през швейцарски банки.

          НАБУ твърди, че по време на мандата му са били пренасочени над 112 млн. долара чрез негов бивш адвокат, като над 7,4 млн. долара са постъпили по сметки, контролирани от семейството му. Част от средствата според обвинението са били използвани за образованието на децата му в Швейцария, включително в елитното училище College Alpin Beau Soleil.

          Защитата: „Манипулативни обвинения“

          Халущенко отрече обвиненията, определяйки ги като „манипулативни“.

          Той заяви, че ще обжалва решението на съда и отхвърли твърденията, че семейството му е участвало в пране на пари. По думите му обучението на сина му е било финансирано от други лица, включително „заможен кръстник“, чието име отказа да разкрие.

          Твърдения за натиск и условия в ареста

          По време на заседанието Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) съобщи, че Халущенко и заместник-министърът на правосъдието Йевхен Пикалов са обсъждали в каква килия да бъде поставен детективът от НАБУ Руслан Махамедрасулов, като се твърди, че той е бил държан при „ужасни“ условия.

          Политически последици

          Делото доведе до най-голямото политическо разместване от началото на пълномащабната война с Русия. Сред разследваните фигури се споменават и Светлана Гринчук, Андрей Ермак и Рустем Умеров, но към момента срещу тях не са повдигнати обвинения.

          Разследването продължава, а казусът се очертава като ключов тест за антикорупционната система на Украйна в условията на война и засилен международен контрол.

