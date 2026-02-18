Всеки пети европеец допуска диктатура при определени обстоятелства, сочи ново проучване

Всеки пети европеец смята, че при определени обстоятелства диктатурата може да бъде за предпочитане пред демокрацията, показва проучване, споделено с Politico.

Изследването е проведено от социологическата агенция AboutPeople по поръчка на мозъчния тръст Progressive Lab в пет държави – Гърция, Франция, Швеция, Обединеното кралство и Румъния – в периода 25 ноември – 16 декември.

Недоволство от функционирането, не от системата

Проучването установява широко разпространено недоволство от начина, по който демокрацията работи на практика, а не от самата демокрация като принцип.

Недоволството от функционирането на системата достига:

76% в Гърция

68% във Франция

66% в Румъния

42% в Обединеното кралство

32% в Швеция

В същото време 22% от анкетираните заявяват, че в определени случаи биха предпочели диктатура, а 26% се съгласяват с твърдението:

„Ако в страната ми има способен и ефективен лидер, нямам нищо против той да ограничи демократичните права и да не носи отговорност пред гражданите за действията си.“

Въпреки това 69% категорично отхвърлят подобен авторитарен модел, което показва, че подкрепата за демократичния ред остава доминираща.

Промяна в политическия пейзаж

Според Димитрис Пападимитриу, професор по политически науки в Университета на Манчестър, традиционните разделения между европейските държави отслабват.

„Традиционните разделения между европейските държави отслабват и политическият пейзаж става по-сложен.“

Той отбелязва, че икономическият растеж в страни като Румъния не води автоматично до по-голямо доверие в либералната демокрация, докато в богати държави като Швеция институциите са под нарастващ обществен натиск.

Георгиос Сиакас, асистент-професор в Демокритовия университет в Тракия, коментира:

„Проучването не изразява общо недоволство или безкритично отхвърляне на демократичната система. То изразява недоволството на гражданите от начина, по който тя функционира, с ясно изразени антиестаблишмънт и антиеелитни характеристики.“

Доверие в институциите

По отношение на институционалното доверие:

43% имат доверие на Европейския съюз

27% – на медиите

24% – на политическите партии

Една трета от анкетираните не смятат, че възходът на крайната десница представлява заплаха за демокрацията.

Гръцките респонденти показват най-силно отчуждение от партиите си – 55% заявяват, че не се чувстват близки до формацията, за която са гласували. Делът е 53% в Румъния, 47% в Обединеното кралство, 43% във Франция и 32% в Швеция.

Проучването идва на фона на нарастваща подкрепа за популистки и националистически сили в редица европейски държави, където традиционните партии са изправени пред все по-сериозно обществено недоверие.