НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Всеки пети европеец допуска диктатура при определени обстоятелства, сочи ново проучване

          Изследване в пет държави отчита растящо недоволство от начина, по който функционира демокрацията, но не и масово отхвърляне на самата система

          18 февруари 2026 | 02:12 40
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Всеки пети европеец смята, че при определени обстоятелства диктатурата може да бъде за предпочитане пред демокрацията, показва проучване, споделено с Politico.

          - Реклама -
            
            

          Изследването е проведено от социологическата агенция AboutPeople по поръчка на мозъчния тръст Progressive Lab в пет държави – Гърция, Франция, Швеция, Обединеното кралство и Румъния – в периода 25 ноември – 16 декември.

          Недоволство от функционирането, не от системата

          Проучването установява широко разпространено недоволство от начина, по който демокрацията работи на практика, а не от самата демокрация като принцип.

          Недоволството от функционирането на системата достига:

          • 76% в Гърция
          • 68% във Франция
          • 66% в Румъния
          • 42% в Обединеното кралство
          • 32% в Швеция

          В същото време 22% от анкетираните заявяват, че в определени случаи биха предпочели диктатура, а 26% се съгласяват с твърдението:

          „Ако в страната ми има способен и ефективен лидер, нямам нищо против той да ограничи демократичните права и да не носи отговорност пред гражданите за действията си.“

          Въпреки това 69% категорично отхвърлят подобен авторитарен модел, което показва, че подкрепата за демократичния ред остава доминираща.

          Промяна в политическия пейзаж

          Според Димитрис Пападимитриу, професор по политически науки в Университета на Манчестър, традиционните разделения между европейските държави отслабват.

          „Традиционните разделения между европейските държави отслабват и политическият пейзаж става по-сложен.“

          Той отбелязва, че икономическият растеж в страни като Румъния не води автоматично до по-голямо доверие в либералната демокрация, докато в богати държави като Швеция институциите са под нарастващ обществен натиск.

          Георгиос Сиакас, асистент-професор в Демокритовия университет в Тракия, коментира:

          „Проучването не изразява общо недоволство или безкритично отхвърляне на демократичната система. То изразява недоволството на гражданите от начина, по който тя функционира, с ясно изразени антиестаблишмънт и антиеелитни характеристики.“

          Доверие в институциите

          По отношение на институционалното доверие:

          • 43% имат доверие на Европейския съюз
          • 27% – на медиите
          • 24% – на политическите партии

          Една трета от анкетираните не смятат, че възходът на крайната десница представлява заплаха за демокрацията.

          Гръцките респонденти показват най-силно отчуждение от партиите си – 55% заявяват, че не се чувстват близки до формацията, за която са гласували. Делът е 53% в Румъния, 47% в Обединеното кралство, 43% във Франция и 32% в Швеция.

          Проучването идва на фона на нарастваща подкрепа за популистки и националистически сили в редица европейски държави, където традиционните партии са изправени пред все по-сериозно обществено недоверие.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Висшият антикорупционен съд задържа бившия енергиен министър Херман Халущенко за два месеца

          Красимир Попов -
          Определена е гаранция от 200 млн. гривни по разследване за пране на пари и организирана престъпна схема около „Енергоатом“
          Политика

          Гръцки и сръбски полицаи със съвместни патрули в туристически райони това лято

          Красимир Попов -
          Мярката обхваща Халкидики и Закинтос, а в дневния ред на Атина и Белград са били организираната престъпност и миграцията
          Политика

          Ватиканът отказа участие в „Съвета за мир“ на президента Доналд Тръмп

          Красимир Попов -
          Кардинал Пиетро Паролин подчерта, че именно ООН трябва да управлява международните кризи
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions