Всеки пети европеец допуска диктатура при определени обстоятелства, сочи ново проучване

Всеки пети европеец смята, че при определени обстоятелства диктатурата може да бъде за предпочитане пред демокрацията, показва проучване, споделено с Politico.
Изследването е проведено от социологическата агенция AboutPeople по поръчка на мозъчния тръст Progressive Lab в пет държави – Гърция, Франция, Швеция, Обединеното кралство и Румъния – в периода 25 ноември – 16 декември.
Недоволство от функционирането, не от системата
Проучването установява широко разпространено недоволство от начина, по който демокрацията работи на практика, а не от самата демокрация като принцип.
Недоволството от функционирането на системата достига:
- 76% в Гърция
- 68% във Франция
- 66% в Румъния
- 42% в Обединеното кралство
- 32% в Швеция
В същото време 22% от анкетираните заявяват, че в определени случаи биха предпочели диктатура, а 26% се съгласяват с твърдението:
Въпреки това 69% категорично отхвърлят подобен авторитарен модел, което показва, че подкрепата за демократичния ред остава доминираща.
Промяна в политическия пейзаж
Според Димитрис Пападимитриу, професор по политически науки в Университета на Манчестър, традиционните разделения между европейските държави отслабват.
Той отбелязва, че икономическият растеж в страни като Румъния не води автоматично до по-голямо доверие в либералната демокрация, докато в богати държави като Швеция институциите са под нарастващ обществен натиск.
Георгиос Сиакас, асистент-професор в Демокритовия университет в Тракия, коментира:
Доверие в институциите
По отношение на институционалното доверие:
- 43% имат доверие на Европейския съюз
- 27% – на медиите
- 24% – на политическите партии
Една трета от анкетираните не смятат, че възходът на крайната десница представлява заплаха за демокрацията.
Гръцките респонденти показват най-силно отчуждение от партиите си – 55% заявяват, че не се чувстват близки до формацията, за която са гласували. Делът е 53% в Румъния, 47% в Обединеното кралство, 43% във Франция и 32% в Швеция.
Проучването идва на фона на нарастваща подкрепа за популистки и националистически сили в редица европейски държави, където традиционните партии са изправени пред все по-сериозно обществено недоверие.