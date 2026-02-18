НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          НачалоБългарияПравосъдие

          ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов заради нарушения при разпределение на дела – ОБНОВЕНА

          Решението на Прокурорската колегия е взето с 6 гласа „за“ и 1 „против“ след близо двучасово заседание при закрити врати

          18 февруари 2026 | 22:53 350
          Снимка: БГНЕС
          Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет освободи Владимир Николов като окръжен прокурор на Плевен заради допуснати дисциплинарни нарушения. Решението беше взето с 6 гласа „за“ и 1 „против“, след близо два часа обсъждане при закрити врати.

          Николов се яви на заседанието заедно с адвокат Андрей Икономов. След гласуването председателстващият колегията Стефан Петров обяви наложеното наказание и уточни, че става дума за нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 4 и ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт – неизпълнение на други служебни задължения и неупражнен контрол като административен ръководител.

          Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховен административен съд.

          Нарушения при случайния подбор

          Дисциплинарното производство беше инициирано по предложение на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Той поиска освобождаването на Николов като ръководител на Окръжна прокуратура-Плевен заради неизпълнение на служебни задължения и липса на контрол върху сроковете по досъдебни производства и преписки.

          Нарушенията са установени при планирана тематична ревизия на работата на прокуратурата в периода 1 юли 2023 г. – 31 декември 2024 г., извършена от Инспектората на Върховната касационна прокуратура.

          Според констатациите Николов системно е нарушавал принципа на случайния подбор при разпределение на преписки и досъдебни производства.

          „Ревизията е установила, че Владимир Николов с ред свои заповеди системно е нарушавал принципа на случайния подбор при разпределение на преписките и досъдебните производства…“, съобщиха от прокуратурата.

          В 40 случая не са били спазени вътрешните актове, свързани с принципа на случайното разпределение, регламентиран в Закона за съдебната власт. Спазването на този принцип е ключово за гарантиране на безпристрастността на магистратите и противодействие на корупцията.

          Допълнителни констатации

          Установени са и 67 преписки, разпределени при т.нар. „определен избор“, без да е ясно на какъв принцип конкретен прокурор е бил определян да ги разглежда. Според проверката в повечето случаи липсва мотивировка за подобно разпределение.

          Освен това е констатирано, че Николов не е осъществил необходимия контрол върху сроковете за мерките за процесуална принуда, което е довело до нарушения по шест досъдебни производства.

          Случаят поставя отново на дневен ред въпроса за контрола върху административните ръководители в съдебната система и прилагането на принципа на случайния подбор като гаранция за независимост и прозрачност в работата на прокуратурата.

