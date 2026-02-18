НА ЖИВО
      сряда, 18.02.26
          НачалоБългарияИнциденти

          Взети са мерки за сигурността на кмета на Бистрица след палежа

          Попов определи нападението като опит за убийство заради гъстия дим, запечатан от охранителните камери

          18 февруари 2026 | 09:26 380
          Снимка: Facebook
          За сигурността на кмета на с. Бистрица Самуил Попов вече са взети мерки. Това съобщи самият той, след като в началото на седмицата автомобилът и входната врата на дома му бяха запалени.

          Попов определи нападението като опит за убийство заради гъстия дим, запечатан от охранителните камери. Той отбеляза, че отоплението в къщата е на газ, което създава допълнителен риск, а задимяването е било „несъвместимо с живота“.

          Кметът обвърза палежа с подадени от него сигнали за нередности при разтоварване на земни маси в района. По думите му съществува опасност от образуване на свлачище, подобно на това в комплекс „Елените“.

          Самуил Попов заяви, че е сезирал РИОСВ, екоминистерството, Министерството на земеделието и прокуратурата, но е получил откази за образуване на досъдебно производство поради липса на данни за престъпление. Той допълни, че двама министри на вътрешните работи не са успели да връчат три акта за административно нарушение за тази дейност.

          Заместник-председателят на сдружението на кметовете на кметства Никола Гостев изрази подкрепа за колегата си. Гостев посочи, че често кметовете на малки населени места са обект на заплахи заради работата си, която не е обвързана с партийна политика.

