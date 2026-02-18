Задържаха 20-годишен за две крупни телефонни измами във Варненско

20-годишен мъж е задържан за извършването на две крупни телефонни измами във Варненско, съобщиха от МВР.

Младият мъж е арестуван след получени сигнали от жителите на село Водица и град Игнатиево, като бързата реакция на криминалистите е довела до установяването и задържането му.

В първия случай измамникът е успял да вземе над 10 000 евро, 3 200 лева, четири златни и два сребърни пръстена, както и златен синджир.

При втория случай пострадалият е предал на извършителя още 10 000 евро, след като е бил въведен в заблуждение.

И в двата случая е използвана познатата схема, при която извършителят се представя за полицейски служител, за да убеди жертвите да предадат пари и ценности.

Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.