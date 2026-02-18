НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:41 ПВО, „стена срещу дронове“, мрежа за наблюдение: ЕС с мерки по „източния си фланг“ срещу Русия11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          НачалоБългарияКрими

          Задържаха 20-годишен за две крупни телефонни измами във Варненско

          Мним полицай е измъкнал десетки хиляди левове и ценности от жители на Водица и Игнатиево

          18 февруари 2026 | 14:34 380
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          20-годишен мъж е задържан за извършването на две крупни телефонни измами във Варненско, съобщиха от МВР.

          - Реклама -
            
            

          Младият мъж е арестуван след получени сигнали от жителите на село Водица и град Игнатиево, като бързата реакция на криминалистите е довела до установяването и задържането му.

          Нова схема за „ало“ измама: Хванаха румънско такси с близо 44 000 лв., укрити в чорап около тялото Нова схема за „ало“ измама: Хванаха румънско такси с близо 44 000 лв., укрити в чорап около тялото

          В първия случай измамникът е успял да вземе над 10 000 евро, 3 200 лева, четири златни и два сребърни пръстена, както и златен синджир.

          При втория случай пострадалият е предал на извършителя още 10 000 евро, след като е бил въведен в заблуждение.

          И в двата случая е използвана познатата схема, при която извършителят се представя за полицейски служител, за да убеди жертвите да предадат пари и ценности.

          Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Ще се боря с вас“: Залужни обяви кога е настъпил разривът със Зеленски!

          Никола Павлов -
          Според него действията са били опит за натиск и сплашване в момент, когато националното единство е било от решаващо значение
          Политика

          Денков: Янкулов извади доста неща на бял свят

          Никола Павлов -
          Бившият премиер заяви, че знае, че е трудно да се балансира при съставянето му
          Политика

          Кой е Емил Дечев – новият министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Андрей Гюров?

          Росица Николаева -
          Емил Дечев е назначен за заместник-министър на правосъдието със заповед на министър-председателя Кирил Петков
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions