      сряда, 18.02.26
          ГОРЕЩО
          13:41 ПВО, „стена срещу дронове", мрежа за наблюдение: ЕС с мерки по „източния си фланг" срещу Русия11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане" попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан"10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки" на руската военна групировка „Вагнер" в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          НачалоБългарияКрими

          Заедно с бивши депутати от ПП-ДБ: Сандов, Белев и Калушев празнували заедно Трифон Зарезан (СНИМКА)

          18 февруари 2026 | 13:58 2391
          Снимка: БЪРД/Фейсбук
          Никола Павлов
          Нова снимка, разпространена от сайта „Еко Новини“, показва бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов, бившия заместник-министър Тома Белев и Ивайло Калушев от Националната агенция за контрол на защитените територии на едно и също събитие.

          Кадърът е от традиционното зарязване на лозята в село Любеново през 2023 г., в което участват представители на зелени неправителствени организации и членове на партия „Зелено движение“. Събитието е организирано от бившия депутат от коалицията ПП–ДБ Албена Симеонова, избрана в парламента от квотата на „Зелено движение“.

          На снимката най-отпред е Ивайло Калушев, а непосредствено зад него се виждат Тома Белев, определен тогава за „цар на лозето“, както и Борислав Сандов. В кадъра присъства и Владислав Панев.

          Снимка Еко Новини

          Според публикацията това е поредно доказателство за близки контакти между представители на бившето ръководство на МОСВ и Калушев, като се твърди, че връзките са свързани и със сключено споразумение между министерството и Националната агенция за контрол на защитените територии.

          В материала се поддържа тезата, че споразумението е позволило предоставянето на значителни територии под управление на организацията, като се посочва, че става дума за 255 000 хектара публична държавна собственост.

          Публикацията е базирана на информация и снимков материал, разпространени от „Еко Новини“.

          Вашият коментар
