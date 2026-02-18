Заедно с бивши депутати от ПП-ДБ: Сандов, Белев и Калушев празнували заедно Трифон Зарезан (СНИМКА)

Нова снимка, разпространена от сайта „Еко Новини“, показва бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов, бившия заместник-министър Тома Белев и Ивайло Калушев от Националната агенция за контрол на защитените територии на едно и също събитие.

Кадърът е от традиционното зарязване на лозята в село Любеново през 2023 г., в което участват представители на зелени неправителствени организации и членове на партия „Зелено движение“. Събитието е организирано от бившия депутат от коалицията ПП–ДБ Албена Симеонова, избрана в парламента от квотата на „Зелено движение“.

На снимката най-отпред е Ивайло Калушев, а непосредствено зад него се виждат Тома Белев, определен тогава за „цар на лозето“, както и Борислав Сандов. В кадъра присъства и Владислав Панев.

Снимка Еко Новини

Според публикацията това е поредно доказателство за близки контакти между представители на бившето ръководство на МОСВ и Калушев, като се твърди, че връзките са свързани и със сключено споразумение между министерството и Националната агенция за контрол на защитените територии.

В материала се поддържа тезата, че споразумението е позволило предоставянето на значителни територии под управление на организацията, като се посочва, че става дума за 255 000 хектара публична държавна собственост.

Публикацията е базирана на информация и снимков материал, разпространени от „Еко Новини“.