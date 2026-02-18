Западът с остро предупреждение за Судан: Възможни военни престъпления и престъпления срещу човечеството

Великобритания, Канада и Европейски съюз осъдиха възможни военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Судан по време на почти тригодишната война между армията и паравоенните групировки, предаде АФП.
В съвместно изявление трите страни подчертават:
Конфликтът фактически е разделил страната на две. Редовната армия контролира централните, северните и източните райони, докато паравоенните Сили за бързо реагиране (RSF) държат западната част на страната и заедно със свои съюзници – части от юга.
Междувременно усилията за прекратяване на огъня остават в застой. След месеци без напредък в преговорите за примирие, Организация на обединените нации многократно призовава воюващите страни да спазват международното хуманитарно право и да осигурят безпрепятствен достъп за хуманитарна помощ до засегнатото население.
Войната доведе до масово разселване, тежка продоволствена криза и срив на здравната система, като международната общност предупреждава, че хуманитарната катастрофа се задълбочава с всеки изминал месец.