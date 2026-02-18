Западът с остро предупреждение за Судан: Възможни военни престъпления и престъпления срещу човечеството

Великобритания, Канада и Европейски съюз осъдиха възможни военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Судан по време на почти тригодишната война между армията и паравоенните групировки, предаде АФП.

В съвместно изявление трите страни подчертават:

„Ние осъждаме отвратителното насилие срещу цивилни, особено жени и деца, както и всички сериозни нарушения на международното хуманитарно право в най-силни думи. Тези нарушения могат да представляват военни престъпления или престъпления срещу човечеството и трябва да бъдат разследвани незабавно и безпристрастно, като виновните за международни престъпления бъдат изправени пред съда. Сексуалното насилие е широко разпространено, гладът и системното недохранване продължават да се ширят.“

Конфликтът фактически е разделил страната на две. Редовната армия контролира централните, северните и източните райони, докато паравоенните Сили за бързо реагиране (RSF) държат западната част на страната и заедно със свои съюзници – части от юга.

Междувременно усилията за прекратяване на огъня остават в застой. След месеци без напредък в преговорите за примирие, Организация на обединените нации многократно призовава воюващите страни да спазват международното хуманитарно право и да осигурят безпрепятствен достъп за хуманитарна помощ до засегнатото население.

Войната доведе до масово разселване, тежка продоволствена криза и срив на здравната система, като международната общност предупреждава, че хуманитарната катастрофа се задълбочава с всеки изминал месец.