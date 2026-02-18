НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Начало Свят Политика

          Западът с остро предупреждение за Судан: Възможни военни престъпления и престъпления срещу човечеството

          Лондон, Отава и Брюксел настояват за незабавно разследване и достъп за хуманитарна помощ

          18 февруари 2026 | 23:12 310
          Великобритания, Канада и Европейски съюз осъдиха възможни военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Судан по време на почти тригодишната война между армията и паравоенните групировки, предаде АФП.

          В съвместно изявление трите страни подчертават:

          „Ние осъждаме отвратителното насилие срещу цивилни, особено жени и деца, както и всички сериозни нарушения на международното хуманитарно право в най-силни думи. Тези нарушения могат да представляват военни престъпления или престъпления срещу човечеството и трябва да бъдат разследвани незабавно и безпристрастно, като виновните за международни престъпления бъдат изправени пред съда. Сексуалното насилие е широко разпространено, гладът и системното недохранване продължават да се ширят.“

          Конфликтът фактически е разделил страната на две. Редовната армия контролира централните, северните и източните райони, докато паравоенните Сили за бързо реагиране (RSF) държат западната част на страната и заедно със свои съюзници – части от юга.

          Междувременно усилията за прекратяване на огъня остават в застой. След месеци без напредък в преговорите за примирие, Организация на обединените нации многократно призовава воюващите страни да спазват международното хуманитарно право и да осигурят безпрепятствен достъп за хуманитарна помощ до засегнатото население.

          Войната доведе до масово разселване, тежка продоволствена криза и срив на здравната система, като международната общност предупреждава, че хуманитарната катастрофа се задълбочава с всеки изминал месец.

