НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          НачалоСвятПолитика

          Зеленски: Русия опитва да протака преговорите

          18 февруари 2026 | 13:03 190
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че се опитва да забави процеса по постигане на мирно споразумение, след приключването на втория ден от преговорите в Женева, съобщиха световните агенции.

          „Срещите вчера бяха наистина трудни и можем да заявим, че Русия се опитва да протака преговорите, които вече можеха да навлязат в последния си етап“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

          - Реклама -
            
            

          От руска страна също потвърдиха, че разговорите са били сложни. Ръководителят на руската делегация и съветник на президента Владимир Путин – Владимир Медински, заяви, че дискусиите са продължили в различни формати през двата дни.

          „Както знаете, преговорите продължиха два дни, като бяха особено дълги вчера и се проведоха в различни формати. Днес дискусиите също продължиха два часа, бяха трудни, но делови“, посочи Медински.

          Уиткоф разказа как вървят преговорите, представители и на Великобритания се появиха в Женева Уиткоф разказа как вървят преговорите, представители и на Великобритания се появиха в Женева
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Снежна буря парализира Букурещ: отменени полети и над 100 сигнала за паднали дървета (ВИДЕО+СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Червен код за опасно време доведе до транспортен хаос, закъснения в градския транспорт и сериозни смущения във въздушния трафик
          Европа

          Таксите за паркиране в Истанбул достигнаха 800 лири на час, месечните абонаменти догонват наемите

          Пола Жекова -
          Частни гаражи искат до 50 000 лири месечно, потребителски организации настояват за таван на цените
          Европа

          Великобритания арестува по 1000 заподозрени в педофилия всеки месец

          Пола Жекова -
          Спасените деца са с 50% повече за пет години
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions