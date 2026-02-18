Зеленски: Русия опитва да протака преговорите

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че се опитва да забави процеса по постигане на мирно споразумение, след приключването на втория ден от преговорите в Женева, съобщиха световните агенции.
We are working together with the team to bring real peace closer. The priority is security guarantees for Ukraine. Ukrainian representatives have clear directives on every aspect of the negotiations. I expect a detailed report following all the meetings. pic.twitter.com/PCQpQwrnYO— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 18, 2026
От руска страна също потвърдиха, че разговорите са били сложни. Ръководителят на руската делегация и съветник на президента Владимир Путин – Владимир Медински, заяви, че дискусиите са продължили в различни формати през двата дни.