Жители на „Красна поляна“ в София със свой мониторинг за качеството на въздуха

„Пилотна мрежа за мониторинг на качеството на въздуха в район „Красна поляна“ – 5 станции“- това е един от проектите на гражданите, които кандидатстваха за финансиране от Столичната община.

- Реклама -

„Бях приятно учуден от гласуването на нашите съграждани. Знаете, че по тази програма се гласува в самия район, където се намират гражданите и имахме още един проект, който надграждаше проект от миналата година, който вече е изпълнен. Това са 12 станции за видеонаблюдение на възлови кръстовища в „Западен парк“, които се наблюдават от отдел „Сигурност“ на столичната община и от Трето районно управление„, казва авторът на проектното предложение Нейчо Ангелов.

Това обаче не спира каруците с цигани, които циркулират в районна, въпреки че от 2022 г. има наредба, която изрично забранява движението на такива превозни средства в столицата.

Относно мръсния въздух в района и станциите за измерване чистотата на въздуха, Нейчо Ангелов коментира, че хората са гласували активно за тези станции и това е довело до това този проект да бъде приет за финансиране.

„Втората година имаше доста повече хора, които гласуваха за „Гражданските бюджети“.

Стигнахме до идеята за тези станции, след като направихме собствено проучване с какви станции се измерва нивото на мръсния въздух в София.

„Единствените станции, които се признават от европейските институции на територията на София, са осемте станции на Министерството на околната среда и водите.

Самата Столична община има 28 станции, които са поставени по специален проект, финансиран през 2019 г. и е приключил през 2023 г. и те продължават да ги поддържат“, казва Ангелов.

По думите му осемте станции на МОСВ вече е ясно, че са разположени на такива места в града, където няма силно замърсяване, а и около тях има много зеленина. Станцията от Орлов мост пък е преместена в „Младост“ и въпреки че метростанция Орлов мост от 2018 г. функционира, станцията за измерване на въздуха не е върната обратно на мястото си.

За цяла София пък има една единствена мобилна станция за измерване на замърсяването на въздуха, по думите на Нейчо Ангелов, обаче станцията се помещава основно в двора на Столичния инспекторат.

По думите му, вече има поставени две нови станции за измерване качеството на въздуха – едната е в края на бул. „Ал. Стамболийски“, а другата в кв. „Овча купел“.

„Сами по себе си, тези станции няма да решат проблема, но ще бъдат един от реперите, на които ще се опрем и ще покажем, че въздухът е мръсен и ще го докажем със сертифицирани и лицензирани от ЕС станции“, допълва той. Предстои закупуването на още станции по гражданския проект.