НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 НА ЖИВО от ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          НачалоБългарияОбщество

          Жители на „Красна поляна“ в София със свой мониторинг за качеството на въздуха

          Осемте станции на МОСВ вече е ясно, че са разположени на такива места в града, където няма силно замърсяване, а и около тях има много зеленина

          18 февруари 2026 | 10:52 350
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Пилотна мрежа за мониторинг на качеството на въздуха в район „Красна поляна“ – 5 станции“- това е един от проектите на гражданите, които кандидатстваха за финансиране от Столичната община.

          - Реклама -
            
            

          „Бях приятно учуден от гласуването на нашите съграждани. Знаете, че по тази програма се гласува в самия район, където се намират гражданите и имахме още един проект, който надграждаше проект от миналата година, който вече е изпълнен. Това са 12 станции за видеонаблюдение на възлови кръстовища в „Западен парк“, които се наблюдават от отдел „Сигурност“ на столичната община и от Трето районно управление, казва авторът на проектното предложение Нейчо Ангелов.

          Това обаче не спира каруците с цигани, които циркулират в районна, въпреки че от 2022 г. има наредба, която изрично забранява движението на такива превозни средства в столицата.

          Относно мръсния въздух в района и станциите за измерване чистотата на въздуха, Нейчо Ангелов коментира, че хората са гласували активно за тези станции и това е довело до това този проект да бъде приет за финансиране.

          Втората година имаше доста повече хора, които гласуваха за „Гражданските бюджети“.
          Стигнахме до идеята за тези станции, след като направихме собствено проучване с какви станции се измерва нивото на мръсния въздух в София.               

          Единствените станции, които се признават от европейските институции на територията на София, са осемте станции на Министерството на околната среда и водите.

          Самата Столична община има 28 станции, които са поставени по специален проект, финансиран през 2019 г. и е приключил през 2023 г. и те продължават да ги поддържат“, казва Ангелов.

          По думите му осемте станции на МОСВ вече е ясно, че са разположени на такива места в града, където няма силно замърсяване, а и около тях има много зеленина. Станцията от Орлов мост пък е преместена в „Младост“ и въпреки че метростанция Орлов мост от 2018 г. функционира, станцията за измерване на въздуха не е върната обратно на мястото си. 

          За цяла София пък има една единствена мобилна станция за измерване на замърсяването на въздуха, по думите на Нейчо Ангелов, обаче станцията се помещава основно в двора на Столичния инспекторат.

          По думите му, вече има поставени две нови станции за измерване качеството на въздуха – едната е в края на бул. „Ал. Стамболийски“, а другата в кв. „Овча купел“.

          „Сами по себе си, тези станции няма да решат проблема, но ще бъдат един от реперите, на които ще се опрем и ще покажем, че въздухът е мръсен и ще го докажем със сертифицирани и лицензирани от ЕС станции“, допълва той. Предстои закупуването на още станции по гражданския проект.   

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Проф. Вера Бонева: България има нужда от съвременния Левски!

          Росица Николаева -
          Всеки трябва да действа така, както действа Левски
          България

          НА ЖИВО! Андрей Гюров връща на президента изпълнена папка. Кои са служебните министри?

          Катя Илиева -
          Дали се слага край на политическата спекулация, че ще видим представители на различни политически партии?
          Правосъдие

          ВСС трябва да определи новия градски прокурор на София

          Росица Николаева -
          Градска прокуратура е единствената, която може да разследва лица с имунитет
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions