      сряда, 18.02.26
          Жители на Варна блокираха кръговото на Траката заради инфраструктурни проблеми

          18 февруари 2026 | 09:29
          Пола Жекова
          Жители на Варна излязоха на протест тази сутрин на кръговото кръстовище в местност Траката, въпреки лошите метеорологични условия. Недоволните граждани блокираха движението за кратко, за да привлекат внимание към затрудненията, породени от мащабния ВиК проект в района.

          Казусът засяга над 50 улици в местностите Св. Никола и Траката. Според протестиращите ремонтните дейности са направили пътните отсечки неизползваеми заради кал и разкопавания. Хората сигнализираха, че сметоизвозващите камиони не могат да влязат в квартала, а личните автомобили трудно достигат до домовете.

          Участниците в недоволството посочиха още, че уличното осветление е премахнато. Налага се родители да носят децата си на ръце до най-близките спирки на градския транспорт заради състоянието на настилката.

          „Водят ни Ориндж Каунти, плащаме местни данъци и такси, а насреща – нищо“, заявиха протестиращи и определиха ситуацията като нетърпима. Те настояват за спешни мерки за възстановяване на нормалния достъп.

          Вчера в сградата на Община Варна се проведе среща между администрацията и ВиК-дружеството, на която бе обсъден проблемът с пътната инфраструктура в Траката.

