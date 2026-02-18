НА ЖИВО
      сряда, 18.02.26
          Зимата остави Айтоско без ток, виелицата спря транспорта

          18 февруари 2026 | 10:10
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Снеговалежът и силният вятър предизвикаха прекъсвания на електрозахранването в шест села и два квартала на Айтос в ранните часове на деня.

          Към момента електрозахранването вече е възстановено в село Черна могила, а аварийните екипи продължават работа по останалите населени места.

          Лошите метеорологични условия и почти нулевата видимост сериозно затрудняват транспортните връзки в района. Автобусите на „Айтос Автотранспорт“ ЕООД изпълняват курсове единствено до Бургас на всеки кръгъл час, като пътуването остава рисково заради виелицата.

          Река Тунджа преля край Казанлък Река Тунджа преля край Казанлък

          Общинските пътища са проходими, но при тежки зимни условия, а местните власти призовават гражданите да не предприемат пътувания, ако не са наложителни.

          Дежурните екипи реагират на подадени сигнали за паднали дървета, като към момента няма данни за бедстващи хора на територията на общината.

          Сняг продължава да вали и в районите на Средец и Сунгурларе, където също се следи обстановката.

