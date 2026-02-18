Зукърбърг призна за забавяне в защитата на деца в Instagram

Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг заяви, че съжалява за бавния напредък на компанията в установяването на непълнолетни потребители в Instagram. Изявлението бе направено по време на показанията му по знаково дело в Лос Анджелис, свързано със зависимостта от социалните мрежи.

По време на разпита Зукърбърг беше попитан за вътрешни оплаквания в компанията, че не се прави достатъчно, за да се установи дали деца под 13 години използват платформата — възраст, под която регистрацията е забранена съгласно правилата.

Ръководителят на Meta, която притежава също Facebook и WhatsApp, подчерта, че са предприети подобрения в системите за проверка на възрастта, но призна, че процесът е можел да бъде по-бърз.

„Винаги съм искал да стигнем дотам по-рано“, заяви той пред съда.

Делото в Калифорния разглежда твърдения, че социалните платформи не са предприели достатъчни мерки за защита на младите потребители от пристрастяване и вредно съдържание. Очаква се процесът да има значително отражение върху бъдещата регулация на технологичните гиганти в САЩ.