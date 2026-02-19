НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          12 членове на кабинета „Желязков“ се завръщат като депутати

          В парламентарната група на БСП отново се нареждат вицепремиерът и доскорошен лидер на столетницата Атанас Зафиров

          19 февруари 2026 | 11:31 1180
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          След като служебният кабинет встъпи в длъжност, а пълномощията на редовния бяха прекратени, част от досегашните му членове се завръщат обратно в парламента като депутати. Става въпрос за 12 човека, които са били избрани като народни представители, но временно са били извън НС, за да влязат в кабинета „Желязков“.

          - Реклама -
            
            

          Това са самият премиер Росен Желязков, който става отново депутат от ГЕРБ-СДС, наред с Томислав Дончев, Даниел Митов, Георг Георгиев, Георги Валентинов Георгиев, Красимир Вълчев и Жечо Станков.

          В парламентарната група на БСП отново се нареждат вицепремиерът и доскорошен лидер на столетницата Атанас Зафиров, както и Иван Иванов, Борислав Гуцанов и Манол Генов. В редиците на ИТН се връща Силви Кирилов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Откриха туриста, изчезнал под връх Голям Кадемлия в Стара планина

          Пола Жекова -
          Мъжът е в крайно изтощение, предстои транспортирането му от планината
          Политика

          Парламентът реши окончателно: Регистърът на педофилите става публичен

          Пола Жекова -
          186 депутати гласуваха „за“, достъпът до данните ще бъде свободен и безплатен
          България

          Бойко Борисов сменя шефове в ГЕРБ

          Росица Николаева -
          Националното събрание на ГЕРБ ще се проведе на 22 март в София
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions