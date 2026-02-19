12 членове на кабинета „Желязков“ се завръщат като депутати

След като служебният кабинет встъпи в длъжност, а пълномощията на редовния бяха прекратени, част от досегашните му членове се завръщат обратно в парламента като депутати. Става въпрос за 12 човека, които са били избрани като народни представители, но временно са били извън НС, за да влязат в кабинета „Желязков“.

Това са самият премиер Росен Желязков, който става отново депутат от ГЕРБ-СДС, наред с Томислав Дончев, Даниел Митов, Георг Георгиев, Георги Валентинов Георгиев, Красимир Вълчев и Жечо Станков.

В парламентарната група на БСП отново се нареждат вицепремиерът и доскорошен лидер на столетницата Атанас Зафиров, както и Иван Иванов, Борислав Гуцанов и Манол Генов. В редиците на ИТН се връща Силви Кирилов.