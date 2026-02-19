НА ЖИВО
          153 години от гибелта на Апостола на свободата отбелязва България

          Засилени мерки за сигурност, временна организация на движението и литийно шествие до Паметника на Апостола на свободата

          19 февруари 2026 | 07:32 60
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          София отбелязва 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски с възпоменателна церемония-поклонение пред Паметника на Апостола на свободата. Официалната церемония започва в 18:00 часа.

          От 17:00 часа в храма „Света София“ патриарх Даниил ще отслужи панихида, след което литийно шествие ще се отправи към паметника на Левски, като символично ще бъдат извървени последните му стъпки. Церемонията ще бъде излъчена на живо по БНТ.

          Националната служба за охрана обяви допълнителни мерки за сигурност. Гражданите ще имат достъп до зоната от 15:30 часа през три пункта за проверка – на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“, при ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“, както и при бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Панайот Волов“.

          Проф. Вера Бонева: България има нужда от съвременния Левски! Проф. Вера Бонева: България има нужда от съвременния Левски!

          Служителите на НСО ще извършват проверки с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви, леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения и пиротехнически изделия. Лица с обемист багаж или във видимо неадекватно състояние няма да бъдат допускани.

          Цветя пред паметника могат да бъдат поднасяни до 17:30 часа и след края на официалната церемония. Организациите със свои венци, които ще бъдат положени от Националната гвардейска част, трябва да ги предоставят до 16:00 часа за проверка на пункт при ул. „Дунав“ и ул. „Раковска“.

          Въвежда се и временна организация на движението в района. За времето от 15:00 до 20:00 часа е забранено използването на дронове в радиус от 1000 метра около паметника.

          В знак на почит към Апостола на свободата върху сградата на Столичната община и тази вечер ще бъдат проектирани ликът на Левски и негови завети.

          От НСО призовават гражданите предварително да се информират за ограниченията и да преминават през пунктовете за проверка само ако възнамеряват да присъстват на събитието.

