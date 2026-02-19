НА ЖИВО
          Александър Симов: Служебният кабинет е „окултен ритуал“ за съживяване на ПП-ДБ

          Протестът не е овластил ПП-ДБ да си правят служебен кабинет

          19 февруари 2026 | 09:20 260
          Снимка: БТВ
          Сподели
          Протестът искаше такъв кабинет, няма как да има изцяло да се избяга от политическите кадри. Това заяви пред БТВ политологът Теодор Славев.

          Протестът не е овластил ПП-ДБ да си правят служебен кабинет. Прилича ми на окултен ритуал за съживяване на коалицията. Има достатъчно ярки политически фигури в това правителство, каза Александър Симов, журналист и член на Националния съвет на БСП.

          Има изцяло излишна институция – служебния кабинет. Единствената работа на това правителство е да върне доверието в изборния процес и те няма да бъдат откраднати“, коментира политологът Христо Панчугов.

          И допълни, че служебния кабинет няма много правомощия.

          „Изборите са общонационално усилие. Партиите ще използват служебното правителство като боксова круша„, смята Славев.

          Вашият коментар
