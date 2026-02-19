Александър Симов: Служебният кабинет е „окултен ритуал“ за съживяване на ПП-ДБ

„Протестът искаше такъв кабинет, няма как да има изцяло да се избяга от политическите кадри„. Това заяви пред БТВ политологът Теодор Славев.

- Реклама -

„Протестът не е овластил ПП-ДБ да си правят служебен кабинет. Прилича ми на окултен ритуал за съживяване на коалицията. Има достатъчно ярки политически фигури в това правителство„, каза Александър Симов, журналист и член на Националния съвет на БСП.

„Има изцяло излишна институция – служебния кабинет. Единствената работа на това правителство е да върне доверието в изборния процес и те няма да бъдат откраднати“, коментира политологът Христо Панчугов.

И допълни, че служебния кабинет няма много правомощия.

„Изборите са общонационално усилие. Партиите ще използват служебното правителство като боксова круша„, смята Славев.