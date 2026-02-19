Американски военни самолети кацнаха на летището в София

На 19 февруари се появиха данни, че на летище „Васил Левски“ в София са разположени няколко американски военни самолета.
Според бившия заместник-министър на външните работи и на икономиката Милен Керемедчиев, в момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.
Към публикацията си Керемедчиев е приложил снимка, за която посочва, че е направена от Терминал 1 на летището в София.
Към момента няма официална информация от българските институции относно характера на кацанията или крайната дестинация на посочените самолети.