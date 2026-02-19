НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Американски военни самолети кацнаха на летището в София

          Бившият зам.-министър съобщи за самолети-цистерни, транспортни машини и Boeing 747, насочени към Иран

          19 февруари 2026 | 10:24 1190
          Дамяна Караджова
          На 19 февруари се появиха данни, че на летище „Васил Левски“ в София са разположени няколко американски военни самолета.

          Според бившия заместник-министър на външните работи и на икономиката Милен Керемедчиев, в момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.

          Масирано прехвърляне на американска авиация към Близкия изток, шест „летящи цистерни“ кацнаха в София Масирано прехвърляне на американска авиация към Близкия изток, шест „летящи цистерни“ кацнаха в София

          В публикация във Facebook той написа:

          „В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.“

          По думите му:

          „Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро.“

          Към публикацията си Керемедчиев е приложил снимка, за която посочва, че е направена от Терминал 1 на летището в София.

          Към момента няма официална информация от българските институции относно характера на кацанията или крайната дестинация на посочените самолети.

