НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Андрей Янкулов отхвърли внушения за натиск на АКФ: Оставете завоалираните глупости и започвайте с директните атаки

          Предложеният за вицепремиер и правосъден министър заяви, че не е свързан със сдружението от Петрохан и не е участвал в изготвянето на заявление по ЗДОИ

          19 февруари 2026 | 00:04 290
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Предложеният за вицепремиер и правосъден министър Андрей Янкулов отговори остро на твърдения, че Антикорупционен фонд (АКФ) е упражнявал натиск върху силовите институции чрез запитване по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), свързано със случая с т.нар. „петроханска група“.

          - Реклама -
            
            

          В публикация в социалните мрежи Янкулов призова критиците си да изоставят „завоалираните глупости“ и да преминат към „директни атаки“, ако имат конкретни обвинения.

          „С истинско изумление вчера научих как ‘Антикорупционен фонд’ е едва ли не някаква всевластна институция, която е в състояние да упражнява натиск върху силовите държавни структури посредством крайно опасния инструмент, именуван ‘запитване по Закона за достъп до обществена информация’“, пише той.

          „Абсурдно е да се прехвърля вината“

          Според Янкулов е нелогично да се твърди, че едно заявление по ЗДОИ е възпрепятствало институциите да извършат действия по разследване, довели до трагични последици и обществено напрежение.

          „Ако АКФ наистина беше толкова мощна организация, както се привижда тези дни на мнозина, то тогава вече съвсем реалният няколкогодишен постоянен ‘натиск’ (…) по казуси като ‘Осемте джуджета’ и ‘Мартин Нотариуса’ все щеше да е дал някакъв резултат“, отбелязва той.

          Янкулов посочва, че въпреки многобройните сигнали и публични разкрития, няма съществен резултат от тези усилия, което според него показва, че неправителствената организация не разполага с инструментите да влияе върху институциите.

          Той определя като „абсурдно“ внушението, че държавните структури могат да прехвърлят отговорността за свои действия или бездействия върху гражданска организация.

          Категорично дистанциране от сдружението

          В публикацията си Янкулов изрично подчертава, че няма никаква връзка със сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“, чието име беше споменато в контекста на случая.

          „Не познавам хората от сдружението, никога не съм бил техен дарител или гост, никога не бях чувал за това сдружение до трагичния случай, не съм участвал в изготвянето на въпросното заявление по ЗДОИ, нито по какъвто и да е друг начин съм бил ангажиран с този казус при работата си за АКФ като правен експерт“, заявява той.

          Изявлението идва на фона на засилено обществено напрежение около трагичния инцидент и дискусиите за ролята на институциите и гражданските организации в предхождащите събития.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Стоил Цицелков: Това не е спонтанно, а операция за пренасочване на вниманието

          Красимир Попов -
          Предложеният за вицепрезидент за честни избори реагира остро на внушения около случая „Петрохан – Околчица“ и поиска институционална прозрачност
          Правосъдие

          ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов заради нарушения при разпределение на дела – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Решението е взето с 6 гласа „за“ и един „против“, подлежи на обжалване пред ВАС
          Политика

          Рая Назарян: Левски принадлежи на бъдещето и остава морален ориентир за България

          Красимир Попов -
          Председателят на Народното събрание участва в тържествената заря-проверка в Карлово по повод 153 години от гибелта на Апостола
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions