Андрей Янкулов отхвърли внушения за натиск на АКФ: Оставете завоалираните глупости и започвайте с директните атаки

Предложеният за вицепремиер и правосъден министър Андрей Янкулов отговори остро на твърдения, че Антикорупционен фонд (АКФ) е упражнявал натиск върху силовите институции чрез запитване по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), свързано със случая с т.нар. „петроханска група“.

В публикация в социалните мрежи Янкулов призова критиците си да изоставят „завоалираните глупости“ и да преминат към „директни атаки“, ако имат конкретни обвинения.

„С истинско изумление вчера научих как ‘Антикорупционен фонд’ е едва ли не някаква всевластна институция, която е в състояние да упражнява натиск върху силовите държавни структури посредством крайно опасния инструмент, именуван ‘запитване по Закона за достъп до обществена информация’“, пише той.

„Абсурдно е да се прехвърля вината“

Според Янкулов е нелогично да се твърди, че едно заявление по ЗДОИ е възпрепятствало институциите да извършат действия по разследване, довели до трагични последици и обществено напрежение.

„Ако АКФ наистина беше толкова мощна организация, както се привижда тези дни на мнозина, то тогава вече съвсем реалният няколкогодишен постоянен ‘натиск’ (…) по казуси като ‘Осемте джуджета’ и ‘Мартин Нотариуса’ все щеше да е дал някакъв резултат“, отбелязва той.

Янкулов посочва, че въпреки многобройните сигнали и публични разкрития, няма съществен резултат от тези усилия, което според него показва, че неправителствената организация не разполага с инструментите да влияе върху институциите.

Той определя като „абсурдно“ внушението, че държавните структури могат да прехвърлят отговорността за свои действия или бездействия върху гражданска организация.

Категорично дистанциране от сдружението

В публикацията си Янкулов изрично подчертава, че няма никаква връзка със сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“, чието име беше споменато в контекста на случая.

„Не познавам хората от сдружението, никога не съм бил техен дарител или гост, никога не бях чувал за това сдружение до трагичния случай, не съм участвал в изготвянето на въпросното заявление по ЗДОИ, нито по какъвто и да е друг начин съм бил ангажиран с този казус при работата си за АКФ като правен експерт“, заявява той.

Изявлението идва на фона на засилено обществено напрежение около трагичния инцидент и дискусиите за ролята на институциите и гражданските организации в предхождащите събития.