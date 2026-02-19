Андрей Янкулов отхвърли внушения за натиск на АКФ: Оставете завоалираните глупости и започвайте с директните атаки

Предложеният за вицепремиер и правосъден министър Андрей Янкулов отговори остро на твърдения, че Антикорупционен фонд (АКФ) е упражнявал натиск върху силовите институции чрез запитване по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), свързано със случая с т.нар. „петроханска група“.
В публикация в социалните мрежи Янкулов призова критиците си да изоставят „завоалираните глупости“ и да преминат към „директни атаки“, ако имат конкретни обвинения.
„Абсурдно е да се прехвърля вината“
Според Янкулов е нелогично да се твърди, че едно заявление по ЗДОИ е възпрепятствало институциите да извършат действия по разследване, довели до трагични последици и обществено напрежение.
Янкулов посочва, че въпреки многобройните сигнали и публични разкрития, няма съществен резултат от тези усилия, което според него показва, че неправителствената организация не разполага с инструментите да влияе върху институциите.
Той определя като „абсурдно“ внушението, че държавните структури могат да прехвърлят отговорността за свои действия или бездействия върху гражданска организация.
Категорично дистанциране от сдружението
В публикацията си Янкулов изрично подчертава, че няма никаква връзка със сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“, чието име беше споменато в контекста на случая.
Изявлението идва на фона на засилено обществено напрежение около трагичния инцидент и дискусиите за ролята на институциите и гражданските организации в предхождащите събития.