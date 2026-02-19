НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Арестуваха 24-годишен, правил секс с 12-годишно момиче без родители

          Съдът счете, че най-адекватната мярка за неотклонение спрямо него се явява "задържане под стража“

          19 февруари 2026 | 17:17 1750
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Районният съд във Варна уважи искането на Районната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо 24-годишен младеж, привлечен като обвиняем за съвкупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява изнасилване – престъпление по чл.151 ал.1 от НК.

          - Реклама -
            
            

          Спрямо него са предявени обвинения затова, че на 14 февруари т.г. във Варна е осъществил сексуален контакт с 12-годишно момиче. Пострадалата е дете, лишено от родителска грижа, настанена в специализирана институция.

          Предвиденото в закона наказание за подобно престъпление е лишаване от свобода от 2 до 8 години.

          24-годишният обвиняем е осъждан за престъпление от общ характер, като настоящото деяние се явява извършено в изпитателния срок на наказанието, наложено му с предходно осъждане.

          От писмените и гласни доказателствата по делото Районният съд прие, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност.

          С оглед високата обществена опасност от деянието, както и с цел да се предотврати възможността обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление, съдът счете, че най-адекватната мярка за неотклонение спрямо него се явява „задържане под стража“.

          Обжалването на мярката е в 3-дневен срок, като в случай на обжалване делото е насрочено за разглеждане пред горната съдебна инстанция – ВОС, за 25 февруари от 13 часа, съобщава Фокус.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Задимяване в ресторант на столичен хотел затвори мятотот за два дни

          Дамяна Караджова -
          Гостите и персоналът са евакуирани, няма пострадали
          Правосъдие

          Столична община спря търга за къщата на Иван Евстратиев Гешов

          Десислава Димитрова -
          Публичната продан на емблематичната къща на Иван Евстратиев Гешов беше спряна, след като Столичната община подаде жалба срещу действията на частния съдебен изпълнител.
          България

          Отхвърлен от групата на Калушев е починал в Мексико

          Катя Илиева -
          По спомени на очевидеца, е възможно починалият да е бил психически нестабилен, съдейки по поведението му на живо и в социалните мрежи
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions