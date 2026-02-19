Арестуваха 24-годишен, правил секс с 12-годишно момиче без родители

Районният съд във Варна уважи искането на Районната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо 24-годишен младеж, привлечен като обвиняем за съвкупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява изнасилване – престъпление по чл.151 ал.1 от НК.

Спрямо него са предявени обвинения затова, че на 14 февруари т.г. във Варна е осъществил сексуален контакт с 12-годишно момиче. Пострадалата е дете, лишено от родителска грижа, настанена в специализирана институция.

Предвиденото в закона наказание за подобно престъпление е лишаване от свобода от 2 до 8 години.

24-годишният обвиняем е осъждан за престъпление от общ характер, като настоящото деяние се явява извършено в изпитателния срок на наказанието, наложено му с предходно осъждане.

От писмените и гласни доказателствата по делото Районният съд прие, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност.

С оглед високата обществена опасност от деянието, както и с цел да се предотврати възможността обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление, съдът счете, че най-адекватната мярка за неотклонение спрямо него се явява „задържане под стража“.

Обжалването на мярката е в 3-дневен срок, като в случай на обжалване делото е насрочено за разглеждане пред горната съдебна инстанция – ВОС, за 25 февруари от 13 часа, съобщава Фокус.