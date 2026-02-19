Армията на САЩ завършва подготовката за удар по Иран

Армията на САЩ може да е готова за евентуални удари срещу Иран още в събота, но президентът Доналд Тръмп не е взел решение, съобщава CBS News, позовавайки се на източници.

„Висши служители по националната сигурност са казали на президента Тръмп, че военните са готови за потенциални удари срещу Иран още в събота“, се казва в доклада.

Каналът отбелязва, че времето на операцията не е определено. Ако започне, вероятно няма да се ограничи до уикенда.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение за ударите, се уточнява в материала.

По-рано Тръмп заяви, че ако Иран откаже да постигне сделка, Вашингтон ще премине към „втора фаза“ от операциите си, което ще бъде „много тежко“ за Техеран.