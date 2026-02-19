НА ЖИВО
          Свят

          Армията на САЩ завършва подготовката за удар по Иран

          19 февруари 2026 | 08:34
          Gerald Ford
          Gerald Ford
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Армията на САЩ може да е готова за евентуални удари срещу Иран още в събота, но президентът Доналд Тръмп не е взел решение, съобщава CBS News, позовавайки се на източници.

          „Висши служители по националната сигурност са казали на президента Тръмп, че военните са готови за потенциални удари срещу Иран още в събота“, се казва в доклада.

          Каналът отбелязва, че времето на операцията не е определено. Ако започне, вероятно няма да се ограничи до уикенда.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение за ударите, се уточнява в материала.

          По-рано Тръмп заяви, че ако Иран откаже да постигне сделка, Вашингтон ще премине към „втора фаза“ от операциите си, което ще бъде „много тежко“ за Техеран.

          Свят

          САЩ се готвят за изтегляне на всичките си войски от Сирия

          Христо Иванов -
          В момента в Сирия има по-малко от 1000 американски войници.
          Общество

          Нови разсекретени документи разкриват лични контакти между Наоми Кембъл и Джефри Епстийн

          Красимир Попов -
          Кореспонденция и покани за събития продължават години след първата му присъда през 2008 г., твърди Министерството на правосъдието на САЩ
          Политика

          Тръмп свиква първата среща на Съвета за мир, ограниченото участие повдига въпроси

          Красимир Попов -
          Само 27 от над 60 поканени държави потвърждават участие; дневният ред ще се фокусира върху бъдещето на Газа
