Арне Слот: Александър Исак е в края на своето лечение

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот разкри, че нападателят на тима Александър Исак е в заключителните етапи на възстановяването си от тежка контузия.

Припомняме, че шведският национал, който пристигна на „Анфийлд“ миналото лято от Нюкасъл, получи фрактура на крака при отбелязването на гола си във вратата на Тотнъм през декември. Ливърпул победи с 2:1, но загуби Исак, който пострада тежко при шпагат на Мики ван де Вен.

„За него е хубаво да излезе на терена, както и за нас да го видим там. Все още предстои много работа. Той ще бъде различен играч с предсезонна подготовка, но и ще бъде различен в края на сезона в сравнение с началото. Нека не поставяме времеви диапазон за завръщането му, но е ясно, че ако всичко върви по план, той ще бъде на разположение до края на сезона“, каза нидерландският специалист.

Слот говори пред медиите преди гостуването на мърсисайдци на борещия се за оцеляването си Нотингам Форест в неделя, 22 февруари от 16 часа българско време. Съперникът на шампионите на Англия е с нов наставник в лицето на бившия треньор на Уулвърхемптън Витор Перейра.