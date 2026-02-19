НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Арне Слот: Александър Исак е в края на своето лечение

          Очаква се бившият стрелец на Нюкясъл да се завърне в игра до края на настоящата кампания

          19 февруари 2026 | 12:35 100
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Мениджърът на Ливърпул Арне Слот разкри, че нападателят на тима Александър Исак е в заключителните етапи на възстановяването си от тежка контузия.

          - Реклама -
            
            

          Припомняме, че шведският национал, който пристигна на „Анфийлд“ миналото лято от Нюкасъл, получи фрактура на крака при отбелязването на гола си във вратата на Тотнъм през декември. Ливърпул победи с 2:1, но загуби Исак, който пострада тежко при шпагат на Мики ван де Вен.

          „За него е хубаво да излезе на терена, както и за нас да го видим там. Все още предстои много работа. Той ще бъде различен играч с предсезонна подготовка, но и ще бъде различен в края на сезона в сравнение с началото. Нека не поставяме времеви диапазон за завръщането му, но е ясно, че ако всичко върви по план, той ще бъде на разположение до края на сезона“, каза нидерландският специалист.

          Слот говори пред медиите преди гостуването на мърсисайдци на борещия се за оцеляването си Нотингам Форест в неделя, 22 февруари от 16 часа българско време. Съперникът на шампионите на Англия е с нов наставник в лицето на бившия треньор на Уулвърхемптън Витор Перейра.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          ЦСКА 1948 се раздели с бразилски халф

          Николай Минчев -
          За "червените" Талис записа 67 мача
          Футбол

          Какво се случи в мачовете от Шампионска Лига?

          Николай Минчев -
          В най-изненадващата развръзка италианският колос катастрофира в Норвегия
          Футбол

          УЕФА се зае със случая „Винисиус“

          Николай Минчев -
          Припомняме, че в мача между Бенфика и Реал Мадрид избухна расистки скандал, свързан с бразилското крило
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions