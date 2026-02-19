БЪРД с нови въпроси за разминавания между детайлите в трагедият „Петрохан“

БЪРД публикува въпроси, свързани с разминавания между детайлите в трагедият „Петрохан“.

Наш читател сигнализира за смущаващ детайл. На предоставените от МВР записи от камерата на паркинга на хижа #Петрохан се вижда следното:

– Николай Златков отпътува за София на 01.02.26 около 07:12 със сребрист пикап.

– Същият автомобил се връща в хижата около 13:54 ч. Не се вижда кой слиза от него, но се вижда, че паркира на заден ход към гаража и след това оттам идват трима души и куче.

– Междувременно, кемперът с Ивайло Калушев и Александър Макулев отпътува в 10:16 ч. след сбогуването, като Николай Златков не се качва на кемпера.

МВР трябва да ни изясни как Николай Златков е попаднал в кемпера, стигнал до връх Околчица.

– Ако Златков е пресрещнал кемпера с пикапа, то кое лице е докарало пикапа в базата в Петрохан в 13:54?

– Ако самият Златков е върнал пикапа в 13:54 ч. и се е придвижил впоследствие до кемпера, с какъв транспорт е станало това?

Маршрутът на пикапа може също да бъде проследен по камери, както е направено за кемпера, но такива детайли не са предоставени до момента.