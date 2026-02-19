Поколения наред израстват с убеждението, че пропускането на сутрешното хранене е вредно за здравето. Анализ на BBC разглежда дали закуската наистина е „най-важното хранене за деня“, или популярността ѝ се дължи на утвърдени в обществото стереотипи.

- Реклама -

Данните показват сериозни различия в навиците по света. В САЩ около три четвърти от населението закусва редовно. Във Великобритания този процент достига 94% при възрастните, но спада до 77% при тийнейджърите, докато в Швейцария две трети от хората не пропускат сутрешното хранене.

Основният аргумент в полза на закуската е свързан с името ѝ на английски (breakfast) – прекъсване на нощния пост. Според теорията тя трябва да възстанови нивата на енергия, протеини и калций, изразходени от организма по време на сън.

Мащабно американско проучване, обхванало 50 000 души в продължение на седем години, установява връзка между сутрешното хранене и по-ниския индекс на телесна маса (BMI). Според изследователите редовната закуска увеличава усещането за ситост, подобрява чувствителността към инсулина и намалява общия калориен прием за деня.

Друг експеримент с 52 жени със затлъстяване в рамките на 12-седмична програма обаче показва по-различни резултати. Участничките, които обичайно закусвали, свалили повече килограми, когато спрели да го правят. Обратно – тези, които по принцип пропускали храненето, отслабнали след включването му в режима. Изводът на учените е, че промяната в рутината оказва по-съществено влияние от самата консумация на храна сутрин.

Проф. Александра Джонстоун от Университета в Абърдийн коментира пред медията, че връзката може да е поведенческа. Според нея хората, които закусват, често имат и други здравословни навици, като редовен спорт, интерес към храненето и въздържание от тютюнопушене.

Експертите обобщават, че няма универсално правило. Вниманието не трябва да пада върху задължителния характер на храненето, а върху състава на продуктите и индивидуалните нужди на организма.