      четвъртък, 19.02.26
          Начало България Общество

          Бедственото положение в Смолян остава в сила за осем села

          Електрозахранването е възстановено, продължава разчистването на пътищата към засегнатите населени места

          19 февруари 2026 | 09:22
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Бедственото положение, обявено от община Смолян за осем села, остава в сила, съобщава БНТ. Днес продължава разчистването на пътищата към засегнатите населени места.

          Електроснабдяването е възстановено навсякъде, а към момента няма бедстващи хора.

          Обстановката в Смолянска област постепенно се нормализира, след като вчера ситуацията беше критична.

          Заместник-областният управител на Смолян Андриян Петров заяви:

          „Вчера до 18.00 часа имаше доста населени места без електрозахранване, което благодарение на екипите е възстановено навсякъде. Село Киселчово, където има паднали пет стълба, в момента е на агрегат, така ще е през следващите дни. Там остава бедственото положение заради паднали дървета по общинската пътна инфраструктура и свличане на земни маси. През днешния ден усилията ще бъдат насочени към отваряне на пътната мрежа към тези населени места и премахване на паднали дървета“, обясни той.

          По думите му се поддържа постоянна връзка с хората и кметовете в населените места.

          Частично бедствено положение в Смолян

          Междувременно вчера заради силни снегонавявания, намалена видимост и закъсали автомобили временно беше затворена автомагистрала „Тракия“ в участъка между Бургас и Зимница. Ограничения бяха въведени и по други пътни артерии заради усложнената зимна обстановка. Няколко населени места в Бургаска област останаха без ток и вода, а в част от общините денят беше обявен за неучебен.

          Директорът на Областното пътно управление в Бургас инж. Митко Порязов отчете, че към момента пътната обстановка е нормална, няма затворени участъци и всички пътища са проходими при зимни условия за всички превозни средства.

