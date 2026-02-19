Бедственото положение в Смолян остава в сила за осем села

Бедственото положение, обявено от община Смолян за осем села, остава в сила, съобщава БНТ. Днес продължава разчистването на пътищата към засегнатите населени места.
Електроснабдяването е възстановено навсякъде, а към момента няма бедстващи хора.
Обстановката в Смолянска област постепенно се нормализира, след като вчера ситуацията беше критична.
Заместник-областният управител на Смолян Андриян Петров заяви:
По думите му се поддържа постоянна връзка с хората и кметовете в населените места.
Междувременно вчера заради силни снегонавявания, намалена видимост и закъсали автомобили временно беше затворена автомагистрала „Тракия“ в участъка между Бургас и Зимница. Ограничения бяха въведени и по други пътни артерии заради усложнената зимна обстановка. Няколко населени места в Бургаска област останаха без ток и вода, а в част от общините денят беше обявен за неучебен.
Директорът на Областното пътно управление в Бургас инж. Митко Порязов отчете, че към момента пътната обстановка е нормална, няма затворени участъци и всички пътища са проходими при зимни условия за всички превозни средства.