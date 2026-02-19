НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
          Европа

          Белгия към Фридрих Мерц: Дръж си устата затворена за ядрените оръжия

          19 февруари 2026 | 13:43
          Фридрих Мерц
          Фридрих Мерц
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен разкритикува остро европейските лидери за изявленията им относно ядреното възпиране. Обръщайки се към германския канцлер Фридрих Мерц, политикът заяви: „Що се отнася до ядреното възпиране, наистина не разбирам защо европейските лидери са толкова приказливи. Това е неразумно. Моля, дръжте си устата затворена“, пише Politico.

          Спорът избухна след интервюто на Мерц, в което той отхвърли идеята Германия да развива собствени ядрени сили, но призна, че германските изтребители могат да носят френски и британски ядрени оръжия. Германия и Белгия участват в съвместното използване на американски ядрени бойни глави, а техните военновъздушни сили са обучени да транспортират тези бойни глави.

          Дискусията за общоевропейски ядрен щит се засили преди очакваната реч на френския президент Еманюел Макрон на 2 март, където той възнамерява да опише подробно ролята на френските ядрени оръжия за гарантиране на европейската сигурност.

          Франкен коментира и негативната оценка на Мерц за предстоящия проект за изтребител от шесто поколение FCAS, който се разработва от Германия, Франция и Испания. Според белгийския министър Мерц на практика е подписал смъртната присъда на програмата, а Белгия, като наблюдател, ще преразгледа позицията си относно участието.

          По-рано ръководителят на европейската дипломация Кая Калас подчерта необходимостта от започване на диалог за собственото ядрено възпиране на Европа и посочи рисковете от разпространението на оръжия.

          Мерц заяви, че Германия преговаря с европейските страни за съвместно ядрено възпиране. Заместник-държавният секретар на САЩ по контрола върху въоръженията Томас ДиНано обяви намерението на Вашингтон да поддържа модерен арсенал от ядрено възпиране.

          Последвайте Евроком в Google News

