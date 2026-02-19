Бивш външен министър на Украйна: Залужний хвърли предизвикателство към Зеленски и системата

Бившият министър на външните работи Павло Климкин коментира разобличителното интервю, дадено от бившия главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и посланик на Украйна във Великобритания Валерий Залужний пред Associated Press, отбелязвайки, че е решил да хвърли предизвикателство към президента Володимир Зеленски и цялата система. Той обясни пред проекта Liga.net, че Залужний сега се смята за „политическо назначение“, тъй като работи по дипломатическа, а не по военна линия.

„Това интервю е наистина нетривиално… То е истинско предизвикателство към системата“, казва Климкин, добавяйки, че това се отнася и за лоялността, тъй като президентът Володимир Зеленски го е назначил за посланик.

Интервю с подобно послание, според дипломата, показва, че Залужний го е направил напълно умишлено. Той добавя, че това очевидно е политически въпрос.

„Или това е история, която е точно фокусирана във времето за него? Ще видим. Мисля, че сега ще има някои въпроси към него“, подчерта Климкин, добавяйки, че Залужний ще трябва да отговори. Той веднага прогнозира, че посланикът или ще направи пауза, или ще продължи да говори. „Много зависи от това.“

Макар критиките да са нормални в политиката, в този случай ситуацията се усложнява от факта, че Залужний в момента е посланик. Очевидно това интервю ще бъде забелязано както в Украйна, така и в чужбина.

Припомняме, че бившият главнокомандващ ВСУ в последното си интервю пред Associated Press обвини президента Володимир Зеленски и други длъжностни лица в осуетяване на контранастъплението през лятото на 2023 г. Той обясни, че поради липса на ресурси силите са били разтегнати по фронта, докато той и неговите партньори от НАТО са планирали да сформират „силен юмрук“. Той също така разказа за напрегнатите си отношения с държавния глава от самото начало: една от срещите им е довела до необявени претърсвания от СБУ в тайния щаб на Залужни в Киев.

СБУ потвърди посещение в офиса на бившия главнокомандващ през 2022 г. Те обаче отбелязаха, че не са били обсъждани претърсвания и че Залужний и тогавашният ръководител на СБУ Василий Малюк са намерили общ език по инцидента. Президентът Зеленски също коментира интервюто на посланика, отбелязвайки, че Украйна се нуждае от единна дипломатическа позиция и че личните въпроси трябва да бъдат обсъдени по-късно.