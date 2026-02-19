НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Близки на убитата Евгения на протест след оневиняването на единия подсъдим

          19 февруари 2026 | 20:57 190
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Решението на магистратите да намалят наказанието на съпруга на убитата Евгения Владимирова и да оправдаят напълно баща му предизвика протест пред Съдебната палата в София. Недоволството на семейството и гражданите е провокирано от променените присъди за престъплението, извършено през 2021 година.

          - Реклама -
            
            

          Подсъдимият Орлин Владимиров получи 20 години лишаване от свобода, а баща му, който бе обвинен като съучастник, е оневинен с акта на съда. Близките на жертвата настояват за доживотен затвор без право на замяна и определят съдебното решение като несправедливо.

          Демонстрацията премина под надслов „Справедливост за Ети и нейните близки“. Присъстващите издигнаха транспаранти с послание „Нито една повече“ в знак на съпричастност към жертвите на насилие.

          „Познавам Евгения от дете. Никога не е давала признаци за това какво се случва. Тук сме, за да покажем, че няма да се откажем. Това е абсурдно – от двама убийци, единият е оневинен“, коментира пред Bulgaria ON AIR приятелката на жертвата Анна Рифаи.

          Участници в протеста определиха решението на Апелативния съд като „потресаващо“ и изразиха възмущение от липсата на аргументация за драстичната промяна в наказанията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Васил Терзиев: Къщата на Гешов няма да бъде продадена

          Владимир Висоцки -
          Според него обектът е публична общинска собственост и недвижима културна ценност.
          Култура

          Кристиян Достинов: Поп Кръстьо не е предал Левски, а вътрешни съперници

          Екип Евроком -
          Историкът оспори наложената версия за предателството. Той посочи, че съпругата на Любен Каравелов е изиграла роля в насочването на обвиненията към поп Кръстьо през 1902 година.
          Политика

          Гласове: Вицепремиерът Стоил Цицелков е осъждан за шофиране с алкохол и опит за бягство

          Екип Евроком -
          По делото е приложена справка, според която към датата на провинението Цицелков вече е имал десет административни акта за нарушения на Закона за движение по пътищата.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions