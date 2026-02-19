Решението на магистратите да намалят наказанието на съпруга на убитата Евгения Владимирова и да оправдаят напълно баща му предизвика протест пред Съдебната палата в София. Недоволството на семейството и гражданите е провокирано от променените присъди за престъплението, извършено през 2021 година.

- Реклама -

Подсъдимият Орлин Владимиров получи 20 години лишаване от свобода, а баща му, който бе обвинен като съучастник, е оневинен с акта на съда. Близките на жертвата настояват за доживотен затвор без право на замяна и определят съдебното решение като несправедливо.

Демонстрацията премина под надслов „Справедливост за Ети и нейните близки“. Присъстващите издигнаха транспаранти с послание „Нито една повече“ в знак на съпричастност към жертвите на насилие.

„Познавам Евгения от дете. Никога не е давала признаци за това какво се случва. Тук сме, за да покажем, че няма да се откажем. Това е абсурдно – от двама убийци, единият е оневинен“, коментира пред Bulgaria ON AIR приятелката на жертвата Анна Рифаи.

Участници в протеста определиха решението на Апелативния съд като „потресаващо“ и изразиха възмущение от липсата на аргументация за драстичната промяна в наказанията.