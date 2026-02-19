НА ЖИВО
          Близки на убитата Евгения организират протест пред Съдебната палата

          Апелативният съд редуцира наказанието на Орлин Владимиров и оправда баща му

          19 февруари 2026 | 07:34
          Протест се проведе пред Съдебната палата в София, след като Софийският апелативен съд намали присъдата на Орлин Владимиров и оправда баща му Пламен Владимиров по делото за убийството на Евгения Владимирова.

          33-годишната жена беше обявена за издирване след изчезването ѝ през 2021 г., а месец по-късно тялото ѝ беше открито в куфар във водоем край Перник, което предизвика широк обществен отзвук.

          Орлин Владимиров с нова версия: Евгения паднала, той скрил тялото ѝ, за да не го види детето им Орлин Владимиров с нова версия: Евгения паднала, той скрил тялото ѝ, за да не го види детето им

          През 2023 г. Софийският градски съд призна Орлин Владимиров за виновен в умишлено убийство, а той и баща му получиха доживотни присъди, след като съдът прие, че Пламен Владимиров е съдействал за прикриването на престъплението.

          Сега решението на апелативната инстанция предизвика обществено недоволство и събра протестиращи пред Съдебната палата в столицата.

