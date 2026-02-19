Около 1200 са постъпилите до момента жалби в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заради завишени сметки за електроенергия. Това съобщи председателят на регулатора Пламен Младеновски пред БТА и уточни, че проверката на сигналите продължава.

- Реклама -

Инспекцията обхваща фактурите за декември 2025 г. и януари 2026 г., като общият брой на оплакванията, включително тези към електроразпределителните дружества, достига между 2000 и 2200. Проверката започна на 4 февруари след медийни публикации и сигнали на граждани от различни региони на страната.

Потреблението през декември е нараснало с около 30-40 процента спрямо ноември. Младеновски отбеляза, че анализът на жалбите показва разнопосочни тенденции – между 40 и 45 процента от подалите сигнал всъщност са изразходили по-малко енергия тази година в сравнение с миналата. При друга част от потребителите увеличението е с около 10 процента, което се обяснява с по-студеното време.

Съществуват и случаи с неколкократно завишено потребление. Част от тях се дължат на новоексплоатирани сгради, но при останалите електромерите се демонтират и изпращат за проверка в независима лаборатория, за да се изключи техническа неизправност.

Председателят на КЕВР призова да не се изпращат безпричинни жалби, провокирани от призиви в интернет, тъй като това затруднява обработката на данните. Той посочи примери за сигнали при сметки от 2 лева или за обекти без реална консумация. Установени са и случаи на злоупотреба с лични данни, при които хора отричат да са сезирали комисията при последващ контакт.

Ако се докаже техническа грешка, фактурите ще бъдат коригирани, а при установена умишлена злоупотреба ще бъдат наложени санкции. Процентът на техническите грешки е малък, но такива съществуват и дружествата ги отстраняват, допълни Младеновски.