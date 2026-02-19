Борисов: Може да носим отговорност за един министър! (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи обобщение на работата на бившия кабинет по време на среща с министрите, като подчерта, че правителството е постигнало стратегическите си цели.
По думите му министрите заслужават „едно благодаря“, въпреки че кабинетът е допуснал и грешки.
Критики към служебния кабинет
Борисов коментира и новото служебно правителство, като заяви, че то е ангажимент на президента Илияна Йотова и трябва да подготви честни избори.
По отношение на назначенията в кабинета той подчерта, че ГЕРБ не е участвала в „сглобяването“ му. За служебния министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че партията може да поеме отговорност за него, но без да има участие в състава на правителството.
Най-остра беше позицията му относно вицепремиера Стоил Цицелков. Борисов коментира публикации, според които той е имал петгодишна забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на избори.
Според него подобно назначение поставя под съмнение легитимността на изборния процес.
Поглед към изборите
Борисов отказа да коментира партията на бившия президент Румен Радев, заявявайки кратко: „Няма какво да коментираме“.
В заключение той отправи призив към съпартийците си:
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи обобщение на работата на бившия кабинет по време на среща с министрите, като подчерта, че правителството е постигнало стратегическите си цели.
По думите му министрите заслужават „едно благодаря“, въпреки че кабинетът е допуснал и грешки.
Критики към служебния кабинет
Борисов коментира и новото служебно правителство, като заяви, че то е ангажимент на президента Илияна Йотова и трябва да подготви честни избори.
По отношение на назначенията в кабинета той подчерта, че ГЕРБ не е участвала в „сглобяването“ му. За служебния министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че партията може да поеме отговорност за него, но без да има участие в състава на правителството.
Най-остра беше позицията му относно вицепремиера Стоил Цицелков. Борисов коментира публикации, според които той е имал петгодишна забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на избори.
Според него подобно назначение поставя под съмнение легитимността на изборния процес.
Поглед към изборите
Борисов отказа да коментира партията на бившия президент Румен Радев, заявявайки кратко: „Няма какво да коментираме“.
В заключение той отправи призив към съпартийците си: