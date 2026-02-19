Борисов: Може да носим отговорност за един министър! (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи обобщение на работата на бившия кабинет по време на среща с министрите, като подчерта, че правителството е постигнало стратегическите си цели.

„Аз мисля, че е по-удобно да направим едно обобщение на работата в този кабинет. И ще започна със благодарност към вас, защото направихте максимума всеки в сферата си“, заяви Борисов. „Тази една година мисля, че всичко, което искахме да се случи, се случи – вкарахме България в еврозоната и Шенген.“ - Реклама -

По думите му министрите заслужават „едно благодаря“, въпреки че кабинетът е допуснал и грешки.

„Направихме и много грешки. Пакетираха ни с Пеевски, но ние взехме подкрепата, за да влезнем в еврозоната и Шенген.“

Критики към служебния кабинет

Борисов коментира и новото служебно правителство, като заяви, че то е ангажимент на президента Илияна Йотова и трябва да подготви честни избори.

По отношение на назначенията в кабинета той подчерта, че ГЕРБ не е участвала в „сглобяването“ му. За служебния министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че партията може да поеме отговорност за него, но без да има участие в състава на правителството.

Най-остра беше позицията му относно вицепремиера Стоил Цицелков. Борисов коментира публикации, според които той е имал петгодишна забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на избори.

„Ако е вярно, повтарям това, което чета, че има забрана да припарва пет години от Европейската комисия като наблюдател на избори в други държави, е много тежко нарушението. И тежка санкция.“

Според него подобно назначение поставя под съмнение легитимността на изборния процес.

„И точно този човек да го овластиш като вицепремиер, да отговаря за вътрешното министерство, за правосъдното министерство… Мисля, че каквито и да са резултатите, никой няма да приеме с такъв човек изборите за честни.“

Поглед към изборите

Борисов отказа да коментира партията на бившия президент Румен Радев, заявявайки кратко: „Няма какво да коментираме“.

В заключение той отправи призив към съпартийците си: