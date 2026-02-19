НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Борисов: Може да носим отговорност за един министър! (ВИДЕО)

          19 февруари 2026 | 14:46 4620
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи обобщение на работата на бившия кабинет по време на среща с министрите, като подчерта, че правителството е постигнало стратегическите си цели.

          „Аз мисля, че е по-удобно да направим едно обобщение на работата в този кабинет. И ще започна със благодарност към вас, защото направихте максимума всеки в сферата си“, заяви Борисов. „Тази една година мисля, че всичко, което искахме да се случи, се случи – вкарахме България в еврозоната и Шенген.“

          - Реклама -

          По думите му министрите заслужават „едно благодаря“, въпреки че кабинетът е допуснал и грешки.

          „Направихме и много грешки. Пакетираха ни с Пеевски, но ние взехме подкрепата, за да влезнем в еврозоната и Шенген.“

          Критики към служебния кабинет

          Борисов коментира и новото служебно правителство, като заяви, че то е ангажимент на президента Илияна Йотова и трябва да подготви честни избори.

          По отношение на назначенията в кабинета той подчерта, че ГЕРБ не е участвала в „сглобяването“ му. За служебния министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че партията може да поеме отговорност за него, но без да има участие в състава на правителството.

          Най-остра беше позицията му относно вицепремиера Стоил Цицелков. Борисов коментира публикации, според които той е имал петгодишна забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на избори.

          „Ако е вярно, повтарям това, което чета, че има забрана да припарва пет години от Европейската комисия като наблюдател на избори в други държави, е много тежко нарушението. И тежка санкция.“

          Митова: Цицелков е имал 5 г. забрана от ЕК за наблюдение на избори Митова: Цицелков е имал 5 г. забрана от ЕК за наблюдение на избори

          Според него подобно назначение поставя под съмнение легитимността на изборния процес.

          „И точно този човек да го овластиш като вицепремиер, да отговаря за вътрешното министерство, за правосъдното министерство… Мисля, че каквито и да са резултатите, никой няма да приеме с такъв човек изборите за честни.“

          Поглед към изборите

          Борисов отказа да коментира партията на бившия президент Румен Радев, заявявайки кратко: „Няма какво да коментираме“.

          В заключение той отправи призив към съпартийците си:

          „Който не работи – не греши. Много гордо можем да отидем пред избирателите. Починете си един-два дена и от понеделник по избирателните райони, защото аз съм убеден, че ще дадем добър резултат.“

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи обобщение на работата на бившия кабинет по време на среща с министрите, като подчерта, че правителството е постигнало стратегическите си цели.

          „Аз мисля, че е по-удобно да направим едно обобщение на работата в този кабинет. И ще започна със благодарност към вас, защото направихте максимума всеки в сферата си“, заяви Борисов. „Тази една година мисля, че всичко, което искахме да се случи, се случи – вкарахме България в еврозоната и Шенген.“

          - Реклама -

          По думите му министрите заслужават „едно благодаря“, въпреки че кабинетът е допуснал и грешки.

          „Направихме и много грешки. Пакетираха ни с Пеевски, но ние взехме подкрепата, за да влезнем в еврозоната и Шенген.“

          Критики към служебния кабинет

          Борисов коментира и новото служебно правителство, като заяви, че то е ангажимент на президента Илияна Йотова и трябва да подготви честни избори.

          По отношение на назначенията в кабинета той подчерта, че ГЕРБ не е участвала в „сглобяването“ му. За служебния министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че партията може да поеме отговорност за него, но без да има участие в състава на правителството.

          Най-остра беше позицията му относно вицепремиера Стоил Цицелков. Борисов коментира публикации, според които той е имал петгодишна забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на избори.

          „Ако е вярно, повтарям това, което чета, че има забрана да припарва пет години от Европейската комисия като наблюдател на избори в други държави, е много тежко нарушението. И тежка санкция.“

          Митова: Цицелков е имал 5 г. забрана от ЕК за наблюдение на избори Митова: Цицелков е имал 5 г. забрана от ЕК за наблюдение на избори

          Според него подобно назначение поставя под съмнение легитимността на изборния процес.

          „И точно този човек да го овластиш като вицепремиер, да отговаря за вътрешното министерство, за правосъдното министерство… Мисля, че каквито и да са резултатите, никой няма да приеме с такъв човек изборите за честни.“

          Поглед към изборите

          Борисов отказа да коментира партията на бившия президент Румен Радев, заявявайки кратко: „Няма какво да коментираме“.

          В заключение той отправи призив към съпартийците си:

          „Който не работи – не греши. Много гордо можем да отидем пред избирателите. Починете си един-два дена и от понеделник по избирателните райони, защото аз съм убеден, че ще дадем добър резултат.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          С фенобарбитал: 39 души се самоубиват в САЩ през 1997 г., както Калушев

          Никола Павлов -
          Веществото беше открито в кръвта на Калушев
          България

          БЪРД с нови въпроси за разминавания между детайлите в трагедият „Петрохан“

          Катя Илиева -
          Маршрутът на пикапа може също да бъде проследен по камери, както е направено за кемпера, но такива детайли не са предоставени до момента.
          Политика

          Елена Дариева пред Евроком: Скандалът „Петрохан“ поляризира кампанията, прагът за влизане в НС ще се вдигне над 120 000 гласа (ВИДЕО)

          Росица Николаева -
          Влизането на д-р Адемов в правителството ще намали парламентарната група на АПС
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions