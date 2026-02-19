Бойко Борисов сменя шефове в ГЕРБ

Отчетно-изборно национално събрание на ГЕРБ свиква партията в самото начало на предизборната кампания. Това става ясно от обява на партията, публикувана в днешните вестници.

Националното събрание на ГЕРБ ще се проведе на 22 март в София. И предварителният му дневен ред включва избор на нови ръководни органи на партията, включително и председател. Този избор в ГЕРБ обаче е формален и се очаква на поста отново да бъде избран Бойко Борисов .

Със сигурност обаче ще има смени както в Изпълнителната комисия на ГЕРБ, така и сред зам.-председателите на партията.

По устав националните събрания на ГЕРБ се свикват на всеки четири години. Предното бе през 2022 година.

В момента зам.-председатели на ГЕРБ са Томислав Дончев и Даниел Митов. В Изпълнителната комисия пък влизатЖивко Тодоров, Тодор Тодоров, Цвета Караянчева, Йорданка Фандъкова, Деница Сачева, Димитър Николов, Иван Тотев, Илтер Бейзатов, Тодор Кръстев, Костадин Ангелов и Делян Добрев.