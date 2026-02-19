НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Бойко Борисов сменя шефове в ГЕРБ

          Ще има смени както в Изпълнителната комисия на ГЕРБ, така и сред зам.-председателите на партията

          19 февруари 2026 | 11:51 1700
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Отчетно-изборно национално събрание на ГЕРБ свиква партията в самото начало на предизборната кампания. Това става ясно от обява на партията, публикувана в днешните вестници.

          - Реклама -
            
            

          Националното събрание на ГЕРБ ще се проведе на 22 март в София. И предварителният му дневен ред включва избор на нови ръководни органи на партията, включително и председател. Този избор в  ГЕРБ обаче е формален и се очаква на поста отново да бъде избран Бойко Борисов .

          Със сигурност обаче ще има смени както в Изпълнителната комисия на ГЕРБ, така и сред зам.-председателите на партията.

          По устав националните събрания на ГЕРБ се свикват на всеки четири години. Предното бе през 2022 година.

          В момента зам.-председатели на ГЕРБ са Томислав Дончев и Даниел Митов. В Изпълнителната комисия пък влизатЖивко Тодоров, Тодор Тодоров, Цвета Караянчева, Йорданка Фандъкова, Деница Сачева, Димитър Николов, Иван Тотев, Илтер Бейзатов, Тодор Кръстев, Костадин Ангелов и Делян Добрев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Откриха туриста, изчезнал под връх Голям Кадемлия в Стара планина

          Пола Жекова -
          Мъжът е в крайно изтощение, предстои транспортирането му от планината
          Политика

          Парламентът реши окончателно: Регистърът на педофилите става публичен

          Пола Жекова -
          186 депутати гласуваха „за“, достъпът до данните ще бъде свободен и безплатен
          България

          Владислав Панев: Борислав Сандов доведе Калушев на събитието, не познавам тези хора

          Екип Евроком -
          Владислав Панев бе категоричен, че не познава лицата, свързани със случая „Петрохан“ и Околчица
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions